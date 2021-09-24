Подробный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Одним из основных аспектов на этой неделе будет разворот Меркурия в ретроградное движение, которое ожидается 27 сентября. Оно продлится три недели, поэтому в этот период лучше не заключать важные договоры, не совершать крупные покупки, особенно техники. Также будьте готовы к тому, что то, что вы сейчас что-то делаете, к этому придется еще возвращаться. Однако это хорошее время, чтобы провести работу над ошибками, возможно, вам придется вернуться к каким-то задачам, которые вы откладывали весь сентябрь. Надо понимать, что выход на решение этих вопросов будет только во второй половине октября.

Один из самых сложных дней — 27 сентября. Меркурий в этот момент стоит, а это может вылиться в пробки, проблемы с техническими средствами, аварии связанные с электричеством.

На протяжении недели Солнце с Марсом продолжают сближаться, а это приводит нас к реализации целей.

Гороскоп для Овна

Вы в особенности можете оценить, насколько яснее и понятней становятся ваши задачи. Сейчас стоит действовать не так напористо, как вы привыкли. Нужно учитывать мнения и ситуации других людей, ваших партнеров. В целом неделя подходит для того, чтобы разобраться в партнерских отношениях и установить важные контакты.

Гороскоп для Тельцов

Сфера интересов Тельцов также лежит в плоскости партнерских отношений. Возможно, вы уже пережили какое-то романтическое приключение или только собираетесь в него окунуться. В любом случае, как бы вас не охватила страсть, важно основательно разобраться в том, что происходит, следуйте за здравым смыслом. У вас повышена вероятность того, что могут поломаться какие-то предметы бытовой техники. Также может застопориться работа из-за коллег или подчиненных, которые будут задерживать выполнение каких-то задач.

Гороскоп для Близнецов

Для вас разворот Меркурия — это всегда значимое событие. Вы в значительной мере можете ощутить некую остановку в разных сферах жизни, но в целом в этот раз Меркурий не так плох. Неделя подходит для более глубокого погружения в дела, которые вам интересны. Ваши дети могут обратить на себя внимание. Наиболее сложными будут 27 и 30 сентября.

Гороскоп для Раков

Если вы до сих не переделали все домашние дела, не перебрали все шкафы, то самое время этим заняться. Отличный период, чтобы избавиться от всего ненужного, а еще лучше — найти тех, кому это может пригодиться. Конфликтность с партнерами повышена 28 и 30 сентября, а также 1 октября, обратите на это внимание.

Гороскоп для Львов

Возможно, вы сейчас не чувствуете себя на коне. Однако эта неделя удачная для вас, особенно для того, чтобы отправиться в поездку, начать что-то изучать или доучиваться, учитывая аспект ретроградного Меркурия. Эта неделя требует более глубокого погружения в процесс. Есть также некие улучшения, которые тянутся еще с конца прошлой недели, касательно отношений с партнерами. Это более стабильные и ровные отношения. Особенно это касается тех, кто переживал в августе или сентябре кризис в паре. Наиболее нервным днем будет 29 сентября, поэтому в этот день не проводите важных мероприятий, где вам нужно отстаивать свои позиции.

Гороскоп для Дев

Для Дев, как и для Близнецов, разворот Меркурий — это всегда значимое событие. Это не самый страшный ретроградный Меркурий, бывает хуже. Вы можете попасть в ситуацию, в которой вам снова и снова приходится что-то объяснять, но это не обязательно выльется в сложности или конфликт. Многое зависит от того, как у вас прошла прошлая неделя. Если у вас получилось достигнуть каких-то важных договоренностей, то сейчас они закрепляются, и вам нужно просто работать над этим. Вам стоит отказаться от крупных покупок, особенно 29 сентября, так как возможны какие-то импульсивные приобретения, потери.

Гороскоп для Весов

Вас может беспокоить финансовое состояние. Вас могут захлестывать желания. Так что можете уже сейчас писать свое письмо Деду Морозу, но не торопитесь это сходу воплощать. Разве что это какие-то предметы искусства или то, что вы давно хотели. В романтических отношениях вас ожидает оживление, а вот покупки и стратегические планы лучше реализовывать в рабочие дни, а на выходные просто отдохните.

Гороскоп для Скорпионов

Вы сейчас вынашиваете какие-то тайные планы. В отношениях наступает некое оживление, на вас могут обращать внимание больше, чем обычно. Выходные отлично располагают как к романтическим приключениям, так и к простому отдыху. Обязательно сделайте перерыв, чтобы восстановиться после напряженной недели.

Гороскоп для Стрельцов

Сейчас правильное время для того, чтобы сформировать свои мечты, возможно, записать их, структурировать, превратить в планы. Также это хорошее время для общения с близкими людьми, коллегами, единомышленниками, друзьями. Можно и нужно спланировать какие-то командные встречи, застолья, которые будут сопровождаться глубокими разговорами, обсуждением волнующих вас тем. Это дает вам энергию для реализации тех целей, которые вы ставите перед собой.

Гороскоп для Козерогов

У Козерогов удачная в целом неделя для реализации финансовых планов. На работе все бурлит, кипит, решается. Хорошее время для того, чтобы подойти к руководству и решить вопросы, которые вас беспокоят, или наоборот — раздать задания. Вы можете пересмотреть какие-то пункты плана, могут возникнуть вопросы по договорам, но это все решаемо, нужно просто действовать согласно предписаниям.

Гороскоп для Водолеев

Водолеи, у вас хорошие перспективы для того, чтобы отправиться в поездку, начать или продолжить какое-то обучение, а также для того, чтобы изучить важные вопросы. Обращайте внимание на то, что бросается в глаза. В этот период нужно заниматься именно тем, что лежит на поверхности, не стоит сильно углубляться. На работе могут возникать ситуации завышенных ожиданий, но не все ваши амбиции реализуются, не стоит опускать руки.

Гороскоп для Рыб

Акцент на этой неделе лежит на финансах, в особенности — кто, что кому должен. Могут быть задержки с выплатами. Это не лучшее время, чтобы идти за поддержкой к людям, от которых вы зависите. В целом эта рабочая неделя не отличается от других. Постарайтесь начать отдыхать раньше, чем обычно. Уже с пятницы можете устроить себе релакс. Дело в том, что уже с 1 октября у вас начнет расти внутреннее напряжение, а также внешние обстоятельства будут давить сверху. Поэтому позвольте себе восстановить ресурсы.