Докладний гороскоп на тиждень з 27 вересня до 3 жовтня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Одним із головних аспектів цього тижня буде розворот Меркурія в ретроградний рух, який очікується 27 вересня. Він триватиме три тижні, тому в цей період краще не укладати важливих договорів, не купувати нічого значного, особливо техніки. Також будьте готові, бо те, що ви зараз робите, до цього доведеться ще повертатися. Однак це хороший час, щоб провести роботу над помилками, можливо, вам доведеться повернутися до якихось завдань, які ви відкладали протягом вересня. Треба розуміти, що вихід на вирішення цих питань буде тільки в другій половині жовтня.

Один із найскладніших днів – 27 вересня. Меркурій у цей момент стоїть, а це може вилитися в затори, проблеми з технічними засобами, аварії пов’язані з електрикою.

Упродовж тижня Сонце з Марсом продовжують зближуватися, а це приводить нас до реалізації цілей.

Гороскоп для Овна

Ви особливо можете оцінити, наскільки яснішими та зрозумілішими стають ваші завдання. Зараз варто діяти не так напористо, як ви звикли. Потрібно враховувати думки і ситуації інших людей, ваших партнерів. Загалом тиждень підходить для того, щоб розібратися в партнерських стосунках і встановити важливі контакти.

Гороскоп для Тельців

Сфера інтересів Тельців також лежить у площині партнерських стосунків. Можливо ви вже пережили якусь романтичну пригоду або тільки збираєтеся в неї зануритися. У будь-якому разі, хоч би як вас, захлиснула пристрасть, важливо ґрунтовно розібратися в тому, що відбувається, дотримуйтесь здорового глузду. У вас підвищена ймовірність того, що може зламатися якась побутова техніка. Також може зупинитися робота через колег чи підлеглих, які будуть затримувати виконання завдань.

Гороскоп для Близнюків

Для вас розворот Меркурія – це завжди значуща подія. Ви значною мірою можете відчути зупинку в різних сферах життя, але загалом цього разу Меркурій не такий поганий. Тиждень підходить для більш глибокого занурення у справи, які вам цікаві. Ваші діти можуть звернути на себе увагу. Найскладнішими будуть 27 і 30 вересня.

Гороскоп для Раків

Якщо ви досі не переробили всіх домашніх справ, не перебрали всі шафи, то саме час цим зайнятися. Чудовий період, щоб позбутися всього непотрібного, а ще краще – знайти тих, кому це може стати в пригоді. Конфліктність із партнерами зависока 28 і 30 вересня, а також 1 жовтня, зверніть на це увагу.

Гороскоп для Левів

Можливо ви зараз не почуваєтеся на коні. Однак цей тиждень вдалий для вас, особливо для того, щоб вирушити в поїздку, почати що-небудь вивчати або доучувати, враховуючи аспект ретроградного Меркурія. Цей тиждень потребує більш глибокого занурення у процес. Є також деякі поліпшення, які тягнуться ще з кінця минулого тижня, щодо стосунків з партнерами. Це більш стабільні та рівні взаємини. Особливо це стосується тих, хто переживав у серпні або вересні кризу в парі. Найнервовішим днем ​​буде 29 вересня, тому не проводьте важливі заходи, де вам потрібно відстоювати свої позиції.

Гороскоп для Дів

Для Дів, як і для Близнюків, розворот Меркурія – це завжди значуща подія. Це не найстрашніший ретроградний Меркурій, буває гірше. Ви можете потрапити в ситуацію, в якій вам знову і знову доводиться щось пояснювати, але це не обов’язково виллється у складнощі або конфлікт. Багато що залежить від того, як у вас пройшов минулий тиждень. Якщо у вас вийшло досягти якихось важливих домовленостей, то зараз вони закріплюються, і вам потрібно просто працювати над цим. Вам варто відмовитися від великих покупок, особливо 29 вересня, бо можливі якісь імпульсивні придбання, втрати.

Гороскоп для Терезів

Вас може турбувати фінансовий стан. Вас можуть захлеснути бажання. Так що можете вже зараз писати свій лист Діду Морозу, але не поспішайте це одразу втілювати. Хіба що це якісь предмети мистецтва або те, що ви давно хотіли. У романтичних стосунках вас очікує пожвавлення, а от щось купувати і реалізовувати стратегічні плани краще в робочі дні, а на вихідні просто відпочиньте.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви зараз виношуєте якісь таємні плани. У стосунках настає деяке пожвавлення, на вас можуть звертати увагу більше, ніж зазвичай. Вихідні чудово підходять як для романтичних пригод, так і для простого відпочинку. Обов’язково зробіть перерву, щоб відновитися після напруженого тижня.

Гороскоп для Стрільців

Зараз правильний час для того, щоб сформувати свої мрії, можливо, записати їх, структурувати, перетворити у плани. Також це гарний час для спілкування з близькими людьми, колегами, однодумцями, друзями. Можна і потрібно спланувати якісь командні зустрічі, застілля, які будуть супроводжуватися глибокими розмовами, обговоренням того, що вас непокоїть. Це дає вам енергію для реалізації тих цілей, які ви ставите перед собою.



Гороскоп для Козерогів

У Козерогів вдалий тиждень для реалізації фінансових планів. На роботі все кипить, вирує, вирішується. Гарний час для того, щоб підійти до керівництва і вирішити питання, які вас непокоять, або навпаки роздати завдання. Ви можете переглянути якісь пункти плану, можуть виникнути питання щодо договорів, але це все можна вирішити, потрібно просто діяти згідно з приписами.

Гороскоп для Водоліїв

Водолії, у вас хороші перспективи для того, щоб вирушити в поїздку, почати або продовжити якесь навчання, а також для того, щоб вивчити важливі питання. Звертайте увагу на те, що саме впадає в око. У цей період потрібно займатися саме тим, що лежить на поверхні, не варто сильно заглиблюватися. На роботі можуть виникати ситуації завищених очікувань, але не всі ваші амбіції реалізуються, не варто опускати рук.

Гороскоп для Риб

Акцент цього тижня на фінансах, особливо – хто, що, кому винен. Можуть бути затримки з виплатами. Це не найкращий час, щоб йти за підтримкою до людей, від яких ви залежите. Загалом, цей робочий тиждень не відрізняється від інших. Постарайтеся почати відпочивати раніше, ніж зазвичай. Уже з п’ятниці можете влаштувати собі релакс. Річ у тім, що вже з 1 жовтня у вас почне рости внутрішнє напруження, а також зовнішні обставини тиснутимуть зверху. Тому дозвольте собі відновити ресурси.