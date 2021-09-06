Подробный гороскоп на сентябрь 2021 года составила астролог Людмила Давиденко.

Солнце будет пребывать в Деве до 22 сентября. В это время можно наводить порядки, избавляться от лишнего, уделять внимание здоровью, начинать заниматься спортом. Энергия Девы поможет справиться со сложными задачами, работой, что требует внимания и усидчивости. С 22 сентября Солнце перейдет в Весы, где у него статус падения. Людям сложнее будет сконцентрироваться.

С 3 по 9 сентября — период, который отлично подходит для творчества. В это время можно проявить изобретательность, воплотить интересные идеи. Ведь энергия знака Дева поможет вам все взвесить, просчитать и реализовать. Кроме того, готовьтесь к интересным встречам, знакомствам, и не упустите свои возможности, пока Уран в хорошем расположении духа.

С 10 по 16 сентября ожидается оппозиция Солнца и Нептуна. В этот период нужно быть внимательными, не стоит ввязываться в авантюры, интриги. Также лучше не вестись на соблазны. Вам будет сложно тщательно рассмотреть ситуацию, так как Нептун может сбивать все ориентиры. Чтобы успокоить нервы, обратитесь к медитации.

Однако в период с 13 по 19 сентября тем, кто имеет четкое видение своих целей, энергичный, трудолюбивый Нептун будет только способствовать. Гармоничный аспект с Солнцем поможет укрепить авторитет, веру в себя, а также справиться с препятствиями.

Кстати, стоит учитывать тот факт, что Меркурий в конце месяца перейдет в ретроградное движение — с 27 сентября по 10 октября. Поэтому лучше до этого момента приобрести технику, заключить договора, запустить рекламу и курсы.

Также во время ретроградного Меркурия лучше не менять работу, вы на ней долго не задержитесь. Хотя можно смело возвращаться на старое место работы, если вам предлагают такой вариант.

Пока что Меркурий пребывает в Весах, поэтому ему нравится общаться, дипломатично мирить воинствующие стороны. Однако ему сложно дать четкий ответ на вопрос. Также он может сталкивать других, чтобы самому выйти сухим из ситуации.

Пометьте для себя, что со 2 по 7 сентября лучше заключать сделки, договариваться, решать сложные задачи. В это время усиливается внимание, выполняются обещания. Также этот период можно посвятить учебе и повышению квалификации.

С 18 по 30 сентября стоит быть особенно осторожными, так как будет повышенной конфликтность, а это приводит к ссорам, разрывам отношений. Более того, усиливается аварийность. В обществе возрастают протестные настроения. Сглаживать ситуацию будет Юпитер. В некоторых ситуациях стоит использовать силу и авторитет, а некоторых — харизму. Влиятельных людей скандалы также не обойдут стороной.

Касательно романтических отношений, Венера пребывает в своем знаке до 11 сентября. В Весах она чувствует себя комфортно, поэтому в отношениях царит романтика, уважение и взаимопонимание. У людей появляется желание выглядеть стильно, сменить прическу или улучшить свою фигуру. Однако после 11 сентября Венера заходит на территорию Скорпиона, где происходит изгнание. Соответственно, возрастают претензии в отношениях, ревность и подозрительность. Люди не будут ощущать счастья.

Также в отношениях будет наблюдаться некий холодок из-за встречи Венеры с Сатурном. Кроме того, в этот период возможны и финансовые потери. С 11 по 19 сентября старайтесь уделять много внимания своим близким людям, не стесняйтесь одаривать их комплиментам и словами любви.

21 по 25 сентября некоторые отношения и вовсе будут трещать по швам. Тут у вас будет только два пути: расставаться или учиться находить компромиссы. Это время все еще не походит для решения финансовых вопросов.

С 27 по 30 сентября романтика в душах людей снова заиграет красками. В этот период кто-то сможет встретить свою любовь, а кто-то раскроет в себе талант.

Марс до 16 сентября будет в Деве. Выдержка, планирование, стратегия, умение двигаться к цели настойчиво и без потерь. Сейчас хорошее время для действий, потом энергии может быть меньше, а вот сомнений и колебаний больше. Хотите заявить о себе, решить важные вопросы – не откладывайте на потом. Потом можете передумать.

В период с 1 по 5 сентября все тайное становится явным. Стоит ожидать конфликтов, протестов, аварий. Силу и энергию будет давать гармоничный аспект к Плутону. Сложно его удержать, если уж заварушка – то пока не будет победы, бог войны не сдастся. Постарайтесь в этот период уходить от конфликтов, также будьте аккуратны в местах скопления людей.

С 23 по 30 сентября – гармоничный аспект к Сатурну с одной стороны усилит выдержку и целеустремленность, что укрепит слабый Марс, придаст ему веру в свои силы и желание действовать. Но действовать нужно с умом. Семь раз обдумайте свои шаги, а потом действуйте.