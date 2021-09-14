Подробный гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Эту неделю нельзя назвать слишком сложной. Происходит некая перемена в атмосфере, где-то к середине недели. Отношения с людьми становятся более важными, и это касается не только близких и партнеров. В принципе мы будем стремиться к балансу и выстраиванию гармоничных отношений. Конечно у кого будут случиться конфликты, так как нормальное выстраивание отношений не обходится без стычек. Однако это больше индивидуальные особенности.

Почти вся неделя подходит для заключения договоров и подписания контрактов. Люди будут лучше понимать, что они делают.

Гороскоп для Овнов

Понедельник и вторник стоит посвятить решению каких-то бытовых, мелких вопросов. Возможно стоит уделить время здоровью, особенно, если вы давно хотели записаться к врачу. Начиная со среды, внимание переключается на взаимоотношения с партнерами. Вы лучше начнете понимать, что им нужно. В свою очередь партнеры будут более понятно изъяснять, что для необходимо. Обращайте на это внимание. На протяжении рабочей недели лучше не заключать никаких контактов, а вот на выходные, если ваша деятельность это позволяет, можно подписать выгодные договора. Также вы можете принимать выгодные финансовые решения к концу недели.

Гороскоп для Тельцов

Для Тельцов неделя может быть более сложной, чем для других знаков. Могут возникать вопросы по здоровью, работе. Особенно напруженным будет конец недели с четверга по субботу. Будьте внимательны в отношениях со старшими людьми или тем, кто стоит выше вас по социальной лестнице. Возможны разочарования, конфликты. При чем в личных отношениях холод будут проявлять именно вы. По отношению к партнеру вы можете быть замкнутыми, отдаленными. Позвольте себе побыть наедине, не торопитесь выходить в свет.

Гороскоп для Близнецов

Для вас это довольно удачная неделя. Вы можете позволить себе заняться любимыми делами. Хорошее время для обучения, путешествия, а также, для того, чтобы получить какую-то прибыль. До среды лучше сфокусироваться на домашних делах, а потом можно переключатся на то, что вас вдохновляет. Конец недели лучше провести любимыми людьми.

Гороскоп для Раков

Для вас неделя благоприятна, но обратите внимание на 14 сентября, когда эмоции могут зашкаливать. Это не лучше время для работы, учебы. Также обратите внимание на пятницу, которая может принести некие разочарования в партнерских отношениях. Вы можете быть очень строгими. Зато суббота и воскресенье отлично подходят для гостей, хобби и приятных покупок.

Гороскоп для Львов

У Львов на этой неделе могут возникнуть проблемы финансами. Вы можете или неадекватно оценить свои ресурсы или сделать не самое удачное вложение. Лучше не торопиться с принятием финансовых решения до четверга. Под конец недели, начиная с пятницы, можно вспомнить о спорте или отправить в поездку, чтобы активно провести время. Ваши партнеры могут вас напрячь в конце недели, какими-то завышенными требованиями.

Гороскоп для Дев

Используйте эту неделю для решения финансовых дел и рабочих вопросов. В отношениях с партнерами могут быть недопонимания и неурядицы. Однако в том, что касается денег, вы принимаете грамотные решения, так что можно планировать некие покупки. Но от шопинга нужно отказаться в пятницу, могут быть потери, лучше придержите деньги.

Гороскоп для Весов

Со среды у вас начинается более активная фаза. Вы будете ощущать, что готовы на большее. Также вы будете браться за многие дела. В принципе это хороший период для того, чтобы расставить приоритеты. С четверга по субботу у вас может быть сложное внутренние состояние. Вы можете закрываться и конфликтовать с людьми, особенно с представителями других поколений. Но есть и позитивные тенденции. Вы со всем справитесь, если будете обращаться внимание на детали. Старайтесь больше анализировать, чем идти за чувствами. Неделя хорошо подходит, чтобы организовать свою работу.

Гороскоп для Скорпионов

Вы сейчас пользуетесь популярностью. Тех, кто не в отношениях, ожидают новые знакомства. Для тех, кто имеет пару, внимание партнера может показаться напряженным, а новые знакомства не будут приносить радости. Со старыми партнерами могут быть выяснения отношений, на почве того, кто какую роль играет. Лучше не ввязываться в конфликты. Перед тем, как пойти в наступление, нужно собрать информацию и набраться сил.

Гороскоп для Стрельцов

У Стрельцов продолжается активное время для достижения целей. Переключается фокус на коллег и единомышленников. Можно собирать группу людей, но в некоторые дни среди ваших единомышленников может быть некая недосказанность. В такие дни лучшее не ставить коллективные встречи. В личных отношениях все хорошо. Касательно финансов, то нужно обратить внимание на бытовые покупки. Можно обновить старые вещи сейчас.

Гороскоп для Козерогов

Вы все больше фокусируетесь на карьерных целях и рабочих моментах. Неделя для этого как раз подходит, можно планировать многое, единственное, что не всегда можно будет опираться на коллег. Пока ваш удел работа в гордом одиночестве. Придет время и вы сможете собрать вокруг себя группу людей.

Гороскоп для Водолеев

Постарайтесь в первые два дня решить финансовые вопросы, отдать долги, иначе вы можете столкнуться с тем, что их из вас могут требовать более активно. Усиливается тема развития, образования. Хорошее время, чтобы начать курс обучения или преподавания. В личных отношениях может не быть полного взаимопонимания. На выходные запланируйте разговор по душам. Есть возможность спокойно вместе с партнером найти выход из сложных ситуаций.

Гороскоп для Рыб

В целом, неделя благоприятная для партнерских взаимоотношений. Единственное, что важно четко договориться, кто за что отвечает. Также нужно придерживаться зоны своей ответственности, так как сейчас начинается длительный период, когда к вам будет повышенная требовательность. С пятницы по воскресенье спланируйте время для отдыха, так как может накопиться эмоциональное напряжение, которое вы сдерживали в течение недели.