Докладний гороскоп на тиждень з 13 до 19 вересня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Цей тиждень не можна назвати надто складним. Відбувається певна зміна в атмосфері десь до середини тижня. Стосунки з людьми стають більш важливими, і це стосується не тільки близьких і партнерів. Загалом ми будемо прагнути до балансу і вибудовування гармонійних стосунків. Звичайно у когось будуть конфлікти, бо нормальне вибудовування взаємин не обходиться без сутичок. Однак це більше індивідуальні особливості.

Майже весь тиждень підходить для укладання договорів та підписання контрактів. Люди будуть краще розуміти, що вони роблять, на які умови йдуть.

Гороскоп для Овнів

Понеділок і вівторок варто присвятити вирішенню якихось побутових, дрібних питань. Можливо варто приділити час здоров’ю, особливо, якщо ви давно хотіли записатися до лікаря. Починаючи з середи, увага переходить на взаємини з партнерами. Ви краще почнете розуміти, що їм потрібно. Зі свого боку партнери будуть більш зрозуміло пояснювати, що їм необхідно. Звертайте на це увагу. Протягом робочого тижня краще не укладати жодних контактів, а ось на вихідні, якщо ваша діяльність це дозволяє, можна підписати вигідні договори. Також ви можете ухвалювати вигідні фінансові рішення до кінця тижня.

Гороскоп для Тельців

Для Тельців тиждень може бути більш складним, ніж для інших знаків. Можуть виникати питання зі здоров’єм, роботою. Особливо напруженним буде кінець тижня з четверга до суботи. Будьте уважні у стосунках зі старшими людьми або тими, хто стоїть вище вас за статусом. Можливі розчарування, конфлікти. Водночас в особистих стосунках холод будете проявляти саме ви. У стосунках з партнером ви можете бути замкнутими, віддаленими. Дозвольте собі побути наодинці, не поспішайте виходити у світ.

Гороскоп для Близнюків

Для вас це досить вдалий тиждень. Ви можете дозволити собі зайнятися улюбленими справами. Гарний час для навчання, подорожі, а також, для того, щоб отримати якийсь прибуток. До середи краще сфокусуватися на домашніх справах, а потім можна переключаться на те, що вас надихає. Кінець тижня краще провести з коханими людьми.

Гороскоп для Раків

Для вас тиждень сприятливий, але зверніть увагу на 14 вересня, коли емоції можуть зашкалювати. Це не краще час для роботи, навчання. Також зверніть увагу на п’ятницю, яка може принести якісь розчарування в партнерських стосунках. Ви можете бути дуже суворими. Зате субота і неділя чудово підходять для гостей, хобі та приємних покупок.

Гороскоп для Левів

У Левів цього тижні можуть виникнути проблеми фінансами. Ви можете або неадекватно оцінити свої ресурси або зробити не вдале вкладення. Краще не поспішати з ухваленням фінансових рішення до четверга. Під кінець тижня, починаючи з п’ятниці, можна згадати про спорт або відправити в поїздку, щоб активно провести час. Ваші партнери можуть вам дошкуляти наприкінці тижня зависокими вимогами.

Гороскоп для Дів

Використовуйте цей тиждень для вирішення фінансових справ і робочих питань. У стосунках з партнерами можуть бути непорозуміння і негаразди. Однак у тому, що стосується грошей, ви ухвалюєте грамотні рішення, так що можна планувати певні покупки. Але від шопінгу потрібно відмовитися в п’ятницю, можуть бути втрати, краще притримайте гроші.

Гороскоп для Терезів

З середи у вас починається активніша фаза. Ви будете відчувати, що готові на більше. Також ви будете братися за багато справ. Загалом це хороший період для того, щоб розставити пріоритети. З четверга до суботи у вас може бути складний внутрішній стан. Ви можете закриватися і конфліктувати з людьми, особливо з представниками інших поколінь. Але є і позитивні тенденції. Ви з усім впораєтеся, якщо будете звертати увагу на деталі. Намагайтеся більше аналізувати, ніж йти за відчуттями. Тиждень добре підходить для того, щоб організувати свою роботу.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви зараз користуєтеся популярністю. Тих, хто не в стосунках, очікують нові знайомства. Для тих, хто має пару, увагу партнера може здатися нав’язливою, а нові знайомства не будуть приносити радість. Зі старими партнерами можуть бути з’ясування стосунків через те, хто яку роль грає. Краще не вплутуватися в конфлікти. Перед тим, як піти в наступ, потрібно зібрати інформацію та набратися сил.

Гороскоп для Стрільців

У Стрільців продовжується активний час для досягнення цілей. Перемикається фокус на колег та однодумців. Можна збирати групу людей, але в деякі дні серед ваших однодумців може бути певна недомовленість. У такі дні краще не ставити колективні зустрічі. В особистих стосунках все добре. Щодо фінансів, то потрібно звернути увагу на побутові покупки. Можна оновити старі речі, а не чекати поки вони зламаються.

Гороскоп для Козерогів

Ви більше фокусуєтесь на кар’єрних цілях і робочих моментах. Тиждень для цього якраз підходить, можна планувати багато справ, єдине, що не завжди можна буде спиратися на колег. Поки ваша доля – робота насамоті. Прийде час і ви зможете зібрати навколо себе групу людей.

Гороскоп для Водоліїв

Постарайтеся в перші два дні вирішити фінансові питання, віддати борги, інакше ви можете зіткнутися з тим, що їх з вас можуть вимагати більш активно. Посилюється тема розвитку, освіти. Гарний час, щоб почати курс навчання або викладання. В особистих стосунках може не бути повного взаєморозуміння. На вихідні заплануйте відверту розмову. Є можливість спокійно разом з партнером знайти вихід зі складних ситуацій.

Гороскоп для Риб

Загалом, тиждень сприятливий для партнерських стосунків. Єдине, що важливо чітко домовитися, хто за що відповідає. Також потрібно дотримуватися зони своєї відповідальності, бо зараз починається тривалий період, коли до вас буде зависока вимогливість. З п’ятниці до неділі сплануйте час для відпочинку, бо може накопичитися емоційне напруження, яке ви стримували протягом тижня.