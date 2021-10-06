Подробный гороскоп на октябрь 2021 года составила астролог Людмила Давиденко.

Половину октября Меркурий будет пребывать в ретроградном движении. Однако из хороших моментов то, что тяжеловесы — Юпитер, Сатурн и Плутон — развернуться в директное движение. Сразу две социальные планеты наберут обороты и будут активизировать нашу социальную жизнь. Это некий разгон перед ноябрьскими затмениями.

До 23 октября Солнце будет пребывать в Весах. На первый план выйдет тема партнерства, можно смело решать все вопросы, связанные с этим. Солнце в Весах пребывает в падении, а это означает, что людям захочется манипулировать партнерами, отстоять свое мнение будет сложно. Из-за ретроградности Меркурия будет сложно понять партнера. Однако если найти баланс, то этот период пройдет гладко.

После 23 октября Солнце переходит в Скорпиона, поэтому зарождается желание перемен в жизни. Скорпион олицетворяет трансформации, конфликты, разрывы. Энергии этого периода будут несколько жесткими. Людям захочется отстаивать свою позицию, начать все с чистого листа, рискнуть и победить. Для тех, кто не решил проблемы в партнерстве, надеясь, что все само образуется, решение все равно придется принимать вам.

С 4 по 8 октября – соединение Солнца и Марса. Этот период ознаменуется повышенной конфликтностью, аварийностью. Людям будет казаться, что все методы хороши для реализации цели. Постарайтесь избегать от ссор и конфликтов, так как в это время сложно адекватно оценить свои силы. Однако потерпеть поражение можно очень легко.

С 12 по 18 октября — гармоничный аспект Солнце – Юпитер. В это время можно поймать удачу за хвост, получить подарок или нужную поддержку. Со своей стороны добрый Юпитер порадует вас возможностями, а также поможет с продвижением и ростом. Кроме того, он поможет в переговорах с иностранными партнерами. Однако позитивные свершения возможны только при условии, что вы не сидите сложа руки.

С 17 по 21 октября Плутон напряженным аспектом с Солнцем будет встречать всех тех, кто сидел на диване без дела. Эта планета любит перемены, поэтому будьте к этому готовы. В это время усиливается конфликтность. Более того, накал страстей будет наблюдаться и на мировой арене. Перемены придется принимать, отпускайте все, что себя изжило. В это время нельзя поддаваться страху, он будет только мешать.

С 27 по 31 октября будьте более осторожными во время принятия решений. Не бойтесь брать на себя ответственность и верить в себя. Могут быть сложности с родителями, начальством, органами власти. Повышенная раздражительность и снижение жизненной энергии.

До 19 октября Меркурий будет пребывать в ретрофазе. Это означает, что все коммуникации, обучение, обмен информацией будут несколько тормозиться. Также есть большая вероятность ошибок и недопонимания. В это время все нужно перепроверять. Кроме того, в этот период лучше не начинать новых проектов. Однако если этого не избежать, то не ждите быстрых результатов.

С 3 по 7 октября возможно возобновление предложений, возврат в проекты, которые были на время отложены. Это даст возможность пересмотреть договоры и соглашения и попробовать получить более выгодные для себя условия.

С 8 по 11 октября не стоит принимать важных решений, лучше воздержаться от соглашений и контрактов, так как можно прогореть.

С 15 по 20 октября — в нашу жизнь возвращаются любимые и не очень, тема отношений становится достаточно актуальной. Ретроградный Меркурий дает возможность еще раз разобраться в чувствах, поговорить, принять решение. Может, действительно, стоит помириться, если этот человек для вас важен. Но в этот период также могут вернуться деловые предложение или проекты.