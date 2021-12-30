Восточный гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год под управлением Тигра.

Прогноз составил астролог Ба Цзы Давид Векуа.

Первое, что стоит понимать — Тигр станет полноправным управителем не 1 января 2022 года, а только 3 февраля в 22.52 по киевскому времени.

Кстати, именно с Синего, Водяного Тигра начинается 12-летний цикл восточного гороскопа. Поэтому он имеет в своих лапах власть для того, чтобы продиктовать новые правила. Он запускает новаторские и революционные веяния. Тигр может нарушить привычный уклад жизни, разрушить традиционные нормы и порядки.

Чтобы лучше понять, какие события нас ожидают в 2022 году, можно оглянуться назад и посмотреть, как раньше Тигр вершил историю мира.

В 1902 и 1962 годах управителем также был Синий Тигр.

События 1902 года: основание ФК Реал Мадрид; провозглашение Кубинской республики; арест Сталина; начало антифранцузского восстания в Лаосе; первая политическая демонстрация в Баку; окончание англо-бурской войны, подписание мира.

События 1962 года: разгар холодной войны между СССР и США; Карибский кризис; США внедряют эмбарго на торговлю с Кубой; война в Лаосе (при участии США и СССР); социалистические перевороты в ряде африканских стран (Бирма, Руанда, Алжир, Тринидад и Тобаго); революция в Йемене (свержение монархии) переросла в гражданскую войну; новые конституции появились у 11 стран.

Восточный гороскоп на 2022 год

В целом, год Тигра — это период свержения старой власти, революций и установления новых порядков, которые в будущем должны стать законами. Стоит приготовиться к революции в медицине и здравоохранении в 2022 году. Может появиться новая система контроля за здоровьем людей (актуальная вещь во время пандемии). Эта тенденция коснется всего мира: кого-то раньше, а кого-то позже.

Тигр — животное сильное и слишком самовольное, дабы спрашивать мнение у всех, поэтому возмущаться будут многие в этот период. Однако в итоге каждому придется смириться с обстоятельствами, так как старые порядки попросту рухнут.

Кроме того, повышается вероятность революций и военных переворотов (касается стран, где сейчас нестабильная ситуация). Поэтому время нас ждет бурное, а события будут разворачиваться быстро. Учитесь быстро подстраиваться под новые реалии.