Вероятность окончания войны в Украине и освобождения всех территорий достигнет 90% весной-летом 2025 года, а 100% вероятность — только в 2026 году.

Такой прогноз относительно сроков окончания войны сделал астролог Дмитрий Уранус.

— До декабря 2023 года — это время тяжелых боев на территории южной части Украины и под Бахмутом. Какие-то решающие события на южном фронте будут в октябре-ноябре. План минимум на осень — взять Токмак. План максимум на конец года — окружить и освободить Мелитополь, — написал он.

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Астролог предполагает, что зимой украинским силам понадобится оперативная пауза и дополнительная мобилизация для ведения боевых действий в 2024-м. Однако военная кампания 2024 года будет более успешной для ВСУ, по сравнению с 2023-м.

— Скорость освобождения захваченных территорий увеличится, начиная со второй половины апреля 2024 года. В то же время начнет расти процент вероятности успешного окончания войны. Но весной 2024-го он будет небольшим, около 35%. Это связано с тем, что весной 2024 года исчезнет только одна из астрологических причин тяжелой войны и больших потерь (распадется соединение прогрессивного Меркурия с натальным Марсом в карте независимости Украины), — объяснил Дмитрий Уранус.

Процент вероятности значительных военных побед, по словам астролога, возрастет до 70% осенью 2024 года, после Дня Независимости. Именно тогда распадется второй фактор войны — старый соляр 2023.

— Окончание активных военных действий может быть только во время работы соляра в следующем году, начиная с 24. 08. 2024 по 24. 08. 2025. В других картах и методиках прогноза особенно много указаний на весну 2025 года, — говорится в сообщении.

Также Уранус обратил внимание, что в карте начала войны (24. 02. 2022) есть указание на то, что Украина начнет быстро возвращать свои территории с мая-июля 2024 года.

— Это указание на полный и окончательный перехват инициативы у врага, на бегство противника, быстрое возвращение захваченных земель. Компания лета 2024 года будет очень успешной для ВСУ. Так же в карте войны есть указание на крайне важные и решающие события с апреля по сентябрь 2025 года. Если полагаться в прогнозе только на эту карту, то утилизация войск агрессора и окончание войны возможно в этот указанный период, с апреля по сентябрь 2025 года, — подчеркнул астролог.