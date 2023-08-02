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Вероятность есть: мольфар сказал, решатся ли российские оккупанты взорвать ЗАЭС

2 августа 2023, 15:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
решатся ли российские оккупанты взорвать ЗАЭС

Уже в течение долгого времени украинцев волнует вопрос, решатся ли российские оккупанты взорвать ЗАЭС, ведь от террористов, как показало время, можно ожидать чего угодно. Поэтому на него ответил мольфар и таролог Макс Гордеев.

По его словам, может произойти взрыв, но принесет ли он людям много негатива — вряд ли.

— Вижу, что в настоящее время вероятность подрыва есть, но это может быть какой-то несущественный эффект этого подрыва. Мне кажется, что подрыв все же может быть, но повлияет ли он как-то на радиацию или что-то в таком формате, думаю, что нет, — отметил мольфар.

Ранее Макс Гордеев также говорил, нанесет ли РФ удар по Киевской дамбе. Мольфар отметил, что вопрос этот будет подниматься, оккупанты и дальше будут манипулировать им, однако он не видит того, что это действительно может произойти.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
ЗАЕС
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