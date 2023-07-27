Членов ЧВК Вагнера используют в качестве пушечного мяса, говорит мольфар и таролог Макс Гордеев. Пойдут ли вагнеровцы на Киев из Беларуси? Вряд ли.

По словам Гордеева, сейчас у них ситуация очень сложная, поскольку они потеряли более половины своих людей.

— Их осталось не так много. Сказать, что они пойдут — это для них самоубийство однозначно. Хотя их подстрекают, говорят, что давайте, идите, их используют как мясо, — отметил Макс.

Добавляет, в данный момент они очень много говорят, но по поводу наступления — вряд ли.

— Там действительно осталось не так много людей, а для того, чтобы напасть на нашу страну, вы же понимаете, сколько нужно людей, — подчеркнул мольфар.

Ранее Макс Гордеев также сказал, разместит ли НАТО свои войска в Украине. По его словам, НАТО очень осторожно в своих намерениях, и они не хотят втягивать себя во все это, а потому нашей стране нужно надеяться только на себя.