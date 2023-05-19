Звільнення Криму буде здійснено не дипломатичним шляхом. Як Україна повертатиме півострів, мольфар Макс Гордєєв розповів Ранку у великому місті.

– Крим – це болюча тема, яку ми не можемо енергетично зрозуміти. Дипломатії не буде. Це 100% буде контрнаступ. У нашій історії буде глава під назвою бій за Крим, як би це не звучало страшно в XXI столітті, – заявив мольфар.

Утім, Гордєєв заспокоїв тих, хто переживає за ціну звільнення Криму.

– Однак, це буде не така страшна і глобальна штука, але повернення триватиме деякий час, – вважає Макс.

Звільнення півострова – одне з найголовніших питань, яке цікавить українців в умовах війни 2023 року. Щодо цього багато екстрасенсів і астрологів висловлювалися безліч разів, і прогнози іноді сильно відрізняються один від одного.

Раніше ясновидець розповів про повернення Криму дипломатичним шляхом. Валерій Шатилович вважає, що забрати силою не вийде – потрібно буде домовлятися. Втім, півострів сам захоче повернутися під керівництво України.