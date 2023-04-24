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Астрология

Крым сам попросится домой: ясновидящий сказал, когда и как закончится война в Украине

24 апреля 2023, 20:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
ВСУ
Источник: УНИАН

Боевые действия в Украине закончатся в 2023 году. В этом уверен ясновидящий Валерий Шатилович, который также спрогнозировал, каким будет конец войны.

Так, по его словам, боевые действия прекратятся в 2023 году.

— Это будет уже в этом году, но выход на границы Украины 1991-го не состоится в 2023-м, — заявил Валерий.

Впрочем, о восстановлении границ страны можно будет говорить уже в следующем году. 

— Я думаю, что основной вопрос будет к Крыму. Территории Донецкой, Луганской и Запорожской области Украина может и в этом году вернуть. А вот вопрос с полуостровом будет длительным — его нужно будет возвращать не военным образом. Не зашли и забрали, а договариваться. Крым будет проситься сам назад, — заявил Шатилович.

Ясновидящий заявил, что уже в 2026-м, Украина полностью забудет, что такое война.

— Фон войны будет длиться до 2026 года. На некоторых территориях будет напряженность, вспышки конфликтов. И уже спустя годы Украина перевернет страницу истории, — добавил Валерий.

Астролог считает, что в 2023 году заморозится и сузится линия фронта, и будет напоминать АТО. Однако, летом и в конце осени мы услышим проукраинский настрой в Крыму.

Ранее таролог Елена Бюн раскрыла тайное послание Украины в виде северного сеяния. Так, Елена увидела в раскладе карт мир, который наступит очень скоро. Таролог заверила, что скоро будет однозначно мир.

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Астрология Война в Украине
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