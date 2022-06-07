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Астрологія

Друзья могут стать врагами: астролог об опасности для жизни Зеленского

7 июня 2022, 17:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Друзья могут стать врагами: астролог об опасности для жизни Зеленского

Украинский экстрасенс Максим Гордеев рассказал, угрожает ли сейчас опасность жизни президента Украины Владимира Зеленского.

Гордеев отметил, что жена Зеленского, первая леди Украины Елена является его талисманом и он об этом знает.

— Она его направляет даже тогда, когда чувствует опасность. Сейчас я не вижу ничего, чтобы символизировало его смерть, но угроза есть, — сказал Максим.

Он добавил, что единственная угроза сейчас для президента Украины — друзья, которые могут стать врагами.

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— Друзья, которые могут стать на сторону другого лидера. Но на карте изображена собака и волк — друг и враг, и видим омара, который с сильным панцирем. Он маленький, как Зеленский, но у него очень сильная енергетика, которая не каждому по зубам. Сейчас я вижу то, что он пройдет свой путь невредимым, — подчеркнул экстрасенс.

Также Гордеев сказал, сколько осталось жить президенту РФ Владимиру Путину. Со слов Максима, счет пошел на месяцы, поэтому лидеру России осталось не много.

Он подчеркнул, что Путин находится между жизнью и смертью.

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Источник
Люкс ФМ
Теги
Астрологія Владимир Зеленский Гороскоп
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