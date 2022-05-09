Украинский экстрасенс Максим Гордеев рассказал, как умрет президент России Владимир Путин и кто займет его место у власти.

По словам Гордеева, Путин умрет так же, как и все люди, которые подписывали контракт с дьяволом. Говорит, это будет жестокая смерть, в частности и из-за того, что у него плохое здоровье.

— Он и так держится на соплях, он уже расплывается. Это больше похоже на скелет, на который натянули кожу и она уже просто свисает, — отметил Максим.

Экстрасенс добавил, что видит возле президента РФ множество врачей, шаманов, которые понимают, что он уже свое отбывает. Также сказал, что ему просматривается человек чеченской национальности, который ножом в спину бьет лидера России.

Говорит, точно не знает, кто это, возможно, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— Вот то, что он делает каждый раз с людьми внезапно, вот то с ним и произойдет… У меня интересный момент, этот дон-дон может почувствовать, что он уже теряет власть. Это ясно видно. Вокруг него уже коршуны собираются. Многие знают, что он сдохнет. Он понимает, что если сейчас убьет Путина, то может стать героем для Украины… Это может сыграть ему на руку и он может стать у власти, — отметил Гордеев.

Экстрасенс уверяет, Путин болен физически. У него забита сердечная чакра.

— Когда тобой управляют демоны, они выпивают тебя изнутри и ты становишься таким расплывчатым. Многие говорят, что это ботокс. Но я уверен, что это натянутый демон на кожу Путина. Пусть меня засмеют, но я чувствую, что он поменялся. Когда продаешь душу дьяволу, ты сам становишься своеобразным демоном, который жаждет крови и мести, — добавил Максим.

Фото: Максим Гордеев