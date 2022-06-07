Український екстрасенс Максим Гордєєв розповів, чи загрожує зараз небезпека життю президента України Володимира Зеленського.

Гордєєв зазначив, що дружина Зеленського, перша леді України Олена є його талісманом, і він про це знає.

– Вона його спрямовує навіть тоді, коли відчуває небезпеку. Наразі я не бачу нічого, щоб символізувало його смерть, але загроза є, – сказав Максим.

Він додав, що єдина загроза наразі для президента України – друзі, які можуть стати ворогами.

Зараз дивляться

– Друзі, які можуть стати на бік іншого лідера. Але на карті зображено собаку і вовка – друга і ворога, і бачимо омара, який з сильним панцирем. Він маленький, як Зеленський, але має дуже сильну енергетику, яка не кожному по зубах. Зараз я бачу те, що він пройде свій шлях неушкодженим, – наголосив екстрасенс.

Також Гордєєв сказав, скільки залишилося жити президенту РФ Володимиру Путіну. За словами Максима, рахунок пішов на місяці, тому лідерові Росії залишилося небагато.

Він наголосив, що Путін перебуває між життям та смертю.