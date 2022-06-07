Украинский экстрасенс Максим Гордеев рассказал, сколько осталось жить президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Гордеева, у лидера России уже начались энергетическая и физическая кризисы.

— Сейчас человек между жизнью и смертью. По карме у него идет очень скорая смерть — возможно до пяти месяцев, но не точно, — сказал экстрасенс.

Он добавил, что Путина оберегает Кремль, в котором лежит бывший глава правительства СССР Владимир Ленин.

Сейчас смотрят

— У него, как и у Ленина, был демон, который находится в нем. Мне кажется, его защищает нечистая сила, не человек, как многие думают — шаманы, а просто демон, которого он к себе призвал в свое время. Он ему помогает выживать, но физически человек уже на грани. Все специалисты это говорят, — подчеркнул Максим.

Экстрасенс признался, ему даже снилась смерть Путина и он запомнил фразу, которая прозвучала в сновидении — Какая нелепая смерть.

Ранее Максим Гордеев рассказал, как умрет Владимир Путин и кто займет его место у власти. Экстрасенс отметил, президент РФ уйдет из жизни как и все те, кто подписывает контракт с дьяволом.

Подчеркивает, это будет жестокая смерть, связанная и с его плохим здоровьем.

Фото: Максим Гордеев