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Долю вже вирішено: коли ЗСУ знищать Кримський міст

27 Липня 2022, 13:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кримський міст

Долю Кримського мосту буде вирішено найближчим часом – такого висновку дійшли нумеролог Владислав Грицай і таролог Костянтин Дяченко. За допомогою карт таро вони довідалися, коли ЗСУ вдарять по доленосній споруді.

– Можливості вже є, але поки що немає дозволу на операцію. Можливо, через 2-3 тижні. Серпень, середина серпня. Цікава карта Паж пентаклів – це завжди про ідею, яка вже має свій план та послідовність у реалізації. Це реально, але не зараз.

Розклад карт показав, що зараз наші військові чекають на дозвіл від третьої сторони, і загальне розуміння операції вже доступне нашим захисникам.

Кримський міст уже давно обговорюється в Україні – його пошкодження чи знищення може стати переломним моментом у війні. Військові вже неодноразово заявляли – щойно буде можливість, ця переправа буде знищеною.

Зараз дивляться

Раніше нумеролог Владислав Грицай та таролог Костянтин Дяченко розкрили майбутнє Росії. Вони заявили, що воно точно не буде солодким, і на трансформацію народу знадобиться у кращому разі 10 років. У Росії повністю зміниться символи віри й релігія. І саме на основі релігії відбудеться розпад.

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Астрологія Війна в Україні Міст
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