Долю Кримського мосту буде вирішено найближчим часом – такого висновку дійшли нумеролог Владислав Грицай і таролог Костянтин Дяченко. За допомогою карт таро вони довідалися, коли ЗСУ вдарять по доленосній споруді.

– Можливості вже є, але поки що немає дозволу на операцію. Можливо, через 2-3 тижні. Серпень, середина серпня. Цікава карта Паж пентаклів – це завжди про ідею, яка вже має свій план та послідовність у реалізації. Це реально, але не зараз.

Розклад карт показав, що зараз наші військові чекають на дозвіл від третьої сторони, і загальне розуміння операції вже доступне нашим захисникам.

Кримський міст уже давно обговорюється в Україні – його пошкодження чи знищення може стати переломним моментом у війні. Військові вже неодноразово заявляли – щойно буде можливість, ця переправа буде знищеною.

Зараз дивляться

Раніше нумеролог Владислав Грицай та таролог Костянтин Дяченко розкрили майбутнє Росії. Вони заявили, що воно точно не буде солодким, і на трансформацію народу знадобиться у кращому разі 10 років. У Росії повністю зміниться символи віри й релігія. І саме на основі релігії відбудеться розпад.