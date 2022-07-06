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Астрологія

Когда закончится война в Украине: таролог назвала самые горячие месяцы на пути к победе

6 июля 2022, 18:00
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Коли закінчиться війна в Україні: таролог назвала найгарячіші місяці на шляху до перемоги
Источник: Pixabay

Когда закончится война в Украине и как будут развиваться события по месяцам – прогноз на картах таро сделала Людмила Хомутовская.

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, война в Украине завершится в 2023 году. Таролог Хомутовская согласна с этим прогнозом и отмечает, что такой вариант развития событий возможен при возвращении Украиной Крыма.

Большие успехи у Украины будут уже в августе, именно тогда, по мнению, Хомутовской, произойдет переломный момент войны.

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– Если смотреть по месяцам, то в июле мы будем что-нибудь возвращать. Август и сентябрь – месяцы главных боев. В октябре и ноябре все стихает, будет меньше боевых действий, возможны диверсионные работы. Вторая половина ноября и декабрь будут активными. На январь нам выпадает “звезда” – это надежда. Карта означает, что мы получим то, что мы хотим. То есть надежда на победу, на завершение войны, — отметила таролог.

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Війна в Україні
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