Когда закончится война в Украине и как будут развиваться события по месяцам – прогноз на картах таро сделала Людмила Хомутовская.
По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, война в Украине завершится в 2023 году. Таролог Хомутовская согласна с этим прогнозом и отмечает, что такой вариант развития событий возможен при возвращении Украиной Крыма.
Большие успехи у Украины будут уже в августе, именно тогда, по мнению, Хомутовской, произойдет переломный момент войны.
– Если смотреть по месяцам, то в июле мы будем что-нибудь возвращать. Август и сентябрь – месяцы главных боев. В октябре и ноябре все стихает, будет меньше боевых действий, возможны диверсионные работы. Вторая половина ноября и декабрь будут активными. На январь нам выпадает “звезда” – это надежда. Карта означает, что мы получим то, что мы хотим. То есть надежда на победу, на завершение войны, — отметила таролог.