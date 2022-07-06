Когда закончится война в Украине и как будут развиваться события по месяцам – прогноз на картах таро сделала Людмила Хомутовская.

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, война в Украине завершится в 2023 году. Таролог Хомутовская согласна с этим прогнозом и отмечает, что такой вариант развития событий возможен при возвращении Украиной Крыма.

Большие успехи у Украины будут уже в августе, именно тогда, по мнению, Хомутовской, произойдет переломный момент войны.

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