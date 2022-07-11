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Не ждите солнца: таролог увидел “могильную плиту” в будущем России

11 июля 2022, 16:43
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Не чекайте сонця: таролог побачив “могильну плиту” в майбутньому Росії
Источник: Depositphotos

Будущее России будет несладким, а на духовную трансформацию народа в лучшем случае понадобится 10 лет. Такой прогноз на картах таро сделали нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко.

Колода ключей — карта, символизирующая, что нужно куда-то уходить. Учитывая, что очень много светлых умов выехало из РФ, это уже началось (Распад. — Ред.) и активно продолжается.

При этом расклад таро четко показывает, что россиянам точно не стоит ожидать солнца.

— Хорошо не будет, тепленького местечка не найдется. Но найдется могильная плита. Понимание того, что все было сделано не так, придет быстро, резко и, к сожалению, катастрофически.

Карта Королева кубков говорит о том, что в РФ полностью поменяются символы веры и религия. И как раз на основе религии произойдет распад.

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— Чтобы провести духовную трансформацию, России понадобится минимум 10 лет. Это оптимистический прогноз. Думаю, речь идет больше о 40-50 годах или даже десяти поколениях.

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