Будущее России будет несладким, а на духовную трансформацию народа в лучшем случае понадобится 10 лет. Такой прогноз на картах таро сделали нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко.
— Колода ключей — карта, символизирующая, что нужно куда-то уходить. Учитывая, что очень много светлых умов выехало из РФ, это уже началось (Распад. — Ред.) и активно продолжается.
При этом расклад таро четко показывает, что россиянам точно не стоит ожидать солнца.
— Хорошо не будет, тепленького местечка не найдется. Но найдется могильная плита. Понимание того, что все было сделано не так, придет быстро, резко и, к сожалению, катастрофически.
Карта Королева кубков говорит о том, что в РФ полностью поменяются символы веры и религия. И как раз на основе религии произойдет распад.
— Чтобы провести духовную трансформацию, России понадобится минимум 10 лет. Это оптимистический прогноз. Думаю, речь идет больше о 40-50 годах или даже десяти поколениях.