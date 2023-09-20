Мольфар и таролог Макс Гордеев увидел блэкауты в Украине в будущем. В эфире программы Ранок у Великому Місті он сказал, насколько большими будут проблемы с энергоснабжением этой зимой.

По словам мольфара, сильных ударов по украинской энергетической инфраструктуре он не видит, но это не исключает того, что их не будет.

— Я не вижу глобальных ударов по нашим электростанциям. Они 100% будут. Также возможны и будут блэкауты. Причем иногда довольно суровые, — отметил Гордеев.

Добавляет, прилеты могут быть, но стоит надеется на ПВО.

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— Посмотрите, как у нас классно работает ПВО. Кажется, что в Израиле так она не работает, как сейчас в Киеве, — подчеркнул мольфар.

Ранее Макс Гордеев также сказал, сколько продлится война в Украине. Он отметил, что есть ряд препятствий к победе, в частности какой-то человек, который заинтересован в том, чтобы боевые действия продолжались.