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Осталось недолго? Мольфар сказал, решится ли Путин убрать Пригожина

23 июня 2023, 16:29
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
чи ліквідують Пригожина

Если бы главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин действительно мешал Владимиру Путину, его бы давно ликвидировали. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Ранку у Великому Місті.

По его словам, история конфликта Пригожина с Минобороны РФ, которую транслируют с российских каналов, на самом деле хорошо спланирована и спроектирована.

— Если бы Пригожин действительно мешал Путину, он бы уже “героически погиб” на полях Украины, — убежден Гордеев.

В раскладе выпала четверка жезлов, которая символизирует цирковые выступления. Мольфар убежден, что нужная картинка на росТВ создается для того, чтобы мы поверили в то, что у них все очень плохо, и расслабились.

— Вся информационная политика в России — продуманная. Никто ничего не делает без Путина, — добавил он.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине
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