В начале июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Россия может ударить ядерным оружием по собственной территории в Белгородской области. Мольфар Максим Гордеев считает, что он много на себя берет.

Также Гордеев сказал, ударит ли РФ по Белгороду ядерным оружием.

— Его (Пригожина, — Ред.) обозначили своеобразным шутом, но в целом, то, что я вижу, никакого ядерного применения этот человек, да и вообще Россия пока не сделает, — кратко сказал мольфар.

Ранее Максим Гордеев также сказал, получит ли Беларусь ядерное оружие. По его словам, им действительно дали оружие, но не то, о котором думаем мы.

Также он поспешил успокоить украинцев, отметив, что уверен — ничего плохого не будет.