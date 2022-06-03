Лунный календарь на июль 2022 года имеет много благоприятных и неблагоприятных дней. Лучше подготовиться к этому заранее — распланировать свои дела, и тогда они будут даваться максимально легко.

Луна активно влияет на поведение всех живых организмов, включая людей. С помощью календаря можно узнать, в какие дни может улыбнуться удача, а в какие — лучше отказаться от встреч и общения с близкими и коллегами по работе.

Детальный лунный календарь на июль 2022 и фазы небесного светила — далее в материале.

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Фазы Луны в июле 2022

1-12 июля — растущая Луна.

13 июля — полная Луна.

14-27 июля — убывающая Луна.

28 июля — новая Луна.

29-31 июля — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 июля

Отложите важные дела на понедельник — в пятницу не стоит перенапрягаться. Избегайте агрессии и негатива в общении с близкими.

Лунный астропрогноз на 2 июля

Не стоит принимать решения на скорую руку. Рекомендуется взвешивать свой каждый шаг.

Лунный астропрогноз на 3 июля

Самое время заняться давно запланированными делами. Однако отказываться от собственных принципов не стоит — можно поставить крест на деле.

Лунный астропрогноз на 4 июля

Один из самых благоприятных дней в месяце — все начинания однозначно будут успешными. Даже романтические отношения будут только укрепляться.

Лунный астропрогноз на 5 июля

Еще один очень благоприятный день. Астрологи прогнозируют успешные операции в сфере финансов и недвижимости — самое время задуматься о крупной покупке.

Лунный астропрогноз на 6 июля

Если поработать хорошо головой в этот день, то это однозначно принесет свои плоды. Рекомендуется сосредоточиться на работе.

Лунный астропрогноз на 7 июля

Старые раны могут о себе напомнить — не стоит перенапрягаться во время занятий спортом. Любое другое дело получит огромный импульс, который поможет выполнить все задачи.

Лунный астропрогноз на 8 июля

Нейтральный день — можно браться за новые начинания, но будьте осторожны. Весь день могут преследовать обман и иллюзии, которые будут исходить от окружения.

Лунный астропрогноз на 9 июля

День будет удачным для тех, у кого развито абстрактное мышление. Даже бюрократические вопросы будут решаться на удивление легко.

Лунный астропрогноз на 10 июля

Сегодня решение трудных проблем будет очень легким, но лучше не давать волю эмоциям — они могут проявить себя в неподходящий момент.

Лунный астропрогноз на 11 июля

О личных отношениях сегодня лучше забыть — большая вероятность возникновения ссоры. В деловой сфере также будут разногласия, которые негативно скажутся на карьере.

Лунный астропрогноз на 12 июля

Это максимально удобный день для самоанализа. Признание своих ошибок и планирование дальнейших действий поможет добиться успехов в будущем.

Лунный астропрогноз на 13 июля

Не самый удачный период для общения с представителями власти и различных государственных структур. Однако вопросы с недвижимостью должны легко решиться.

Лунный астропрогноз на 14 июля

Самое время провести различные конференции и собрания в рабочей обстановке. Умственная и творческая деятельность принесет свои плоды.

Лунный астропрогноз на 15 июля

Возможны резкие смены настроения — это коснется как работы, так и личных отношений. Прекрасный период, чтобы бросить плохие привычки — это касается алкоголя и табака.

Лунный астропрогноз на 16 июля

Очередной благоприятный день — многие ощутят беспричинную радость. Лучше свои эмоции пустить в правильное русло — например, на выполнение рабочих задач.

Лунный астропрогноз на 17 июля

Неблагоприятный день даже для выполнения рутинных задач — может потребоваться вся сдержанность и благоразумность на решение проблем.

Лунный астропрогноз на 18 июля

В этот день рекомендуется посещать по минимуму людные места. Самый неблагоприятный день для заключения брака.

Лунный астропрогноз на 19 июля

Многие могут ощутить повышенную импульсивность. Старайтесь избегать лишних контактов с близкими и коллегами.

Лунный астропрогноз на 20 июля

Конфликты могут затянуться — даже мелочь имеет все шансы испортить отношения, которые строились длительное время. Лучше заняться творческой или физической активностью.

Лунный астропрогноз на 21 июля

В этот день есть все шансы улучшить материальное положение — самое время сделать несколько финансовых операций и сделок.

Лунный астропрогноз на 22 июля

Избегайте негативных эмоций, в том числе ревности. Новые дела также лучше отложить на потом.

Лунный астропрогноз на 23 июля

Очень благоприятный день — энергичность позволит решить сразу несколько задач. Лучше отказаться от тех дел, которые требуют высокой концентрации.

Лунный астропрогноз на 24 июля

Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами. Даже защита диплома в этот день будет успешной.

Лунный астропрогноз на 25 июля

Критический день — лучше минимизировать любую деятельность. Стоит сохранить жизненные силы и энергию на более удачные дни.

Лунный астропрогноз на 26 июля

Самое время заканчивать дела, которые начали в начале месяца. В сфере бизнеса нужно быть очень осторожным — коллеги и партнеры могут обижаться на пустяки.

Лунный астропрогноз на 27 июля

Благоприятный день для любых важных дел: от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры.

Лунный астропрогноз на 28 июля

Многие смогут ощутить понижение жизненного тонуса — все дела будут даваться тяжелее. Рекомендуется избегать негативных мыслей, и решать только самые необходимые вопросы.

Лунный астропрогноз на 29 июля

Благоприятный день, но лучше не надеяться на свою удачу — многих может потянуть на азарт, но ничем хорошим это не закончится.

Лунный астропрогноз на 30 июля

Конец месяца может негативно повлиять на отношения с людьми — в некоторых ситуациях конфликтов практически не избежать. Лучше подавлять в себе негативные эмоции и подготовиться к следующему месяцу.

Лунный астропрогноз на 31 июля

Хороший день для налаживания контактов в финансовой сфере. Однако не стоит прибегать к необдуманным решениям — это может закончиться очень плохо.