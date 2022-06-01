Полнолуние в июле 2022 года украинцы будут наблюдать 13 числа. Астрологическое явление состоится в 12.38 в знаке зодиака Козерог.

Период полнолуния – это неблагоприятное время для новых начинаний. В этот день рекомендуется планировать небольшие задания, а также заниматься рутинными и домашними делами.

Также в эту фазу Луны не стоит менять место работы, разговаривать с руководством, принимать важные решения, проводить финансовые операции или отправляться в поездку.

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Статистика показывает, что в полнолуние растет количество дорожно-транспортных происшествий, тяжелых преступлений, немотивированных ссор и хулиганских проделок.

Следует быть внимательными, чтобы сильная лунная энергетика не “полилась через край” и не вызывала конфликтов и разрушений.

Полнолуние в июле 2022 года приходится на среду, на 18-й лунный день.