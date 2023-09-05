Осень в самом разгаре — октябрь подарит нам красивые осенние пейзажи на фоне смены сезона, вот многим из нас и захочется обновиться самим. Сделать новую стрижку, попробовать необычную прическу или покрасить волосы в уникальный цвет — хорошая идея, но ее успех зависит от лунной активности.

Когда идти к мастеру, а когда лучше остаться дома и не экспериментировать — подкажет лунный календарь стрижек октября 2023 на Фактах ICTV.

Астропрогноз на 1 октября

Нейтральный день, но эксперименты с прической будут успешными. Можно планировать процедуры.

Астропрогноз на 2 октября

Стрижка сегодня поможет усилить вашу харизму. Если есть желание покраситься, нужно лишь в тот цвет, с которым у вас самые приятные воспоминания из жизни.

Астропрогноз на 3 октября

Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной. Если есть желание попробовать что-то новое, лучше перенести это на следующий раз.

Астропрогноз на 4 октября

День подойдет для завивки и окрашивания волос. Однако с умом выбирайте нужный цвет и прислушивайтесь к советам мастера.

Астропрогноз на 5 октября

Общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Если рост шевелюры и ускорится, то вы этого точно не заметите.

Астропрогноз на 6 октября

Ждите массы неудобств от волос в этот день. Не пытайтесь придумать оригинальную прическу — утро может выдаться трудным.

Астропрогноз на 7 октября

Стрижка сегодня противопоказана — в противном случае придется лечить шевелюру. Максимум — помойте голову, но старайтесь не пересушить ее феном.

Астропрогноз на 8 октября

Благоприятный день — после стрижки волосы станут только гуще. Однако у многих локоны будут виться — сделайте это фишкой вашей прически.

Астропрогноз на 9 октября

Стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем психическом состоянии. Если решитесь на окрашивание волос — ждите конфликта с коллегами или в любовных отношениях.

Астропрогноз на 10 октября

Стрижку сегодня стоит отложить — есть вероятность оказаться под влиянием грусти и депрессии. Неуверенность может испортить вам настроение, когда речь будет касаться похода к мастеру.

Астропрогноз на 11 октября

Благоприятный день для всех экспериментов. Если хотите кардинально изменить свой имидж — сделайте это. Успех гарантирован.

Астропрогноз на 12 октября

Рекомендуется сделать укладку или завивку — они будут выглядеть просто блестяще. Также рекомендуется сделать оздоровительные процедуры.

Астропрогноз на 13 октября

Не рекомендуется посещать парикмахерскую. Стричь волосы можно в том случае, если нужно замедлить их рост.

Астропрогноз на 14 октября

Оздоровительные процедуры для волос принесут много пользы. Хороший день для легких масок и травяных отваров.

Астропрогноз на 15 октября

Стрижка ускорит рост волос и улучшит общее состояние шевелюры. Можно экспериментировать с формой, цветом и длинной волос.

Астропрогноз на 16 октября

Лучше избежать похода к мастеру, если хотите, чтобы прическа сохранялась надолго.

Астропрогноз на 17 октября

Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы — лучше укрепите их с помощью оздоровительных процедур. Или же просто хорошо расчешите.

Астропрогноз на 18 октября

Время окрашивать свои волосы в натуральные цвета. Астрологи уверены, что это поможет привлечь новые деловые связи.

Астропрогноз на 19 октября

Для привлечения энергии стоит сделать пышную, объемную прическу. Если захочется постричься, то это принесет пользу отношениям с близкими.

Астропрогноз на 20 октября

Время для стрижки — волосы будут расти быстрее, а их состояние только улучшится.

Астропрогноз на 21 октября

Окрашивание и тонирование пройдет удачно. Даже окрашивание седины будет хорошим решением — не упустите возможность.

Астропрогноз на 22 октября

Нейтральное время для стрижки и окрашивания волос. Однако астрологи рекомендуют отказаться от любых процедур, связанных с волосами.

Астропрогноз на 23 октября

В этот день приветствуются эксперименты. Скучные и обыденные стрижки сегодня будут не самыми удачными — держите это в голове.

Астропрогноз на 24 октября

Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос. Если будет возможность укрепить здоровье шевелюры — сделайте это.

Астропрогноз на 25 октября

Стрижка сегодня позволит вам сохранить здоровье. Весь негатив будет обходить стороной, поэтому записывайтесь на процедуры.

Астропрогноз на 26 октября

Кожа головы может пострадать от вмешательства мастера. Если есть желание подстричь волосы, то откажитесь от химической завивки или покраски в яркий цвет.

Астропрогноз на 27 октября

Удачно пройдут окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование. Рекомендуется задуматься об массаже головы, если есть такая возможность.

Астропрогноз на 28 октября

Прическа должна быть как можно естественней — так восстановление поврежденных волос пройдет быстрее. После этого сил и вдохновения хватит на все планы.

Астропрогноз на 29 октября

Общее состояние волос под влиянием Луны в этот день значительно улучшится. Сделайте то, на что давно настраивались — новая прическа, стрижка, или уникальный цвет.

Астропрогноз на 30 октября

Конец месяца окажется нейтральным для стрижки — не стоит экспериментировать, но и откладывать процедуры не стоит. Поход к мастеру будет удачным решением.

Астропрогноз на 31 октября

Последни день октября не будет удивлять неожиданностью. Неприятностей не ожидается, а вот поднять настроение себе сможете только вы сами. Поход к парикмахеру будет удачным, если правильно настроиться.