Октябрь — самый разгар осени. Не зря многие считают, что именно на этот период приходится пик Лунной активности. Не секрет, что спутник нашей планеты оказывает влияние на все живое.

Факты ICTV составили детальный лунный календарь на октябрь 2023, чтобы вы смогли детально распланировать каждый день последнего месяца лета.

Фазы Луны в августе 2023

1-13 октября – убывающая Луна;

14 октября – новая Луна;

15-27 августа – растущая Луна;

28 августа – полная Луна;

31 августа – убывающая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 октября

Первый день месяца будет максимально благоприятным — сделайте то, о чем давно думали. Успех гарантирован.

Лунный астропрогноз на 2 октября

Нейтральный день, который мало чем запомнится. Идеален для рутины, но уже к вечеру будет упадок сил и энергии.

Лунный астропрогноз на 3 октября

Благоприятный день, в который нее стоит выяснить отношения с близкими или коллегами по работе. Реализуйте планы, для которых не нужна помощь от других.

Лунный астропрогноз на 4 октября

Очень позитивный день, в который вы ощутите прилив энергии. Правда, лучше отложить кропотливую работу, которая требует усидчивости.

Лунный астропрогноз на 5 октября

Прекрасный день для творческой и физической активности. Даже поездки и путешествия принесут море эмоций.

Лунный астропрогноз на 6 октября

Время неспешной стабильности — день будет нейтральным. Впрочем, если запланирован на этот день судебный процесс, он может закончиться в вашу пользу.

Лунный астропрогноз на 7 октября

Нейтральный день, который абсолютно точно не подходит для дачи денег взаймы. Есть вероятность, что заветные купюры так и не получится увидеть снова.

Лунный астропрогноз на 8 октября

Люди в этот период крайне чувствительны и впечатлительны — не стоит выяснять отношения в этот день. Если хотите поднять настроение окружающим, комплимента будет достаточно. Главное — не сделать только хуже.

Лунный астропрогноз на 9 октября

Желание авантюр и азартность может негативно сказаться на судьбе. Оценивайте трезво свои шансы и не надейтесь на удачу — держите голову холодной.

Лунный астропрогноз на 10 октября

Отложите все финансовые дела. Операции с крупными деньгами могут оставить вас без копейки в кармане. Займитесь рутиной и продумайте планы на следующий день.

Лунный астропрогноз на 11 октября

Благоприятный день, но лучше потратить его на решение проблем, которые раньше откладывались. День пролетит быстро, и точно будет прожит не зря.

Лунный астропрогноз на 12 октября

Максимально благоприятный день для самосовершенствования. Займитесь йогой, спортом, или просто запишитесь на курсы английского.

Лунный астропрогноз на 13 октября

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества. Если нужно выяснить все вопросы с коллегами — сделайте это сегодня.

Лунный астропрогноз на 14 октября

День для подведения итогов и завершения дел. Оглянитесь назад, сделайте выводы и наградите себя за проделанную работу.

Лунный астропрогноз на 15 октября

Сложные вопросы оставьте на завтра — весь день вас будут преследовать неуверенность и нестабильность. Обратите внимание на диеты — правильное питание не окажется чем-то сверхсложным.

Лунный астропрогноз на 16 октября

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы и обсуждать свои идеи с близкими. Ждите поддержки и прилива уверенности.

Лунный астропрогноз на 17 октября

Настало время принятия самых ответственных решений. Если долго думали над вопросами, то сегодня найдете на них ответы.

Лунный астропрогноз на 18 октября

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко. Справки, бланки, походы в кабинеты — день пройдет молниеносно и с пользой.

Лунный астропрогноз на 19 октября

Нерешительность и сомнительность могут испортить этот день. Отложите важные дела на потом, поскольку сегодня ничего хорошего из этого не выйдет.

Лунный астропрогноз на 20 октября

Не самое удачное время для общения с государственными органами. Перенесите контакт с важными людьми, иначе проблема может не решиться.

Лунный астропрогноз на 21 октября

Сегодня можно уделить внимание вопросам, касаемых недвижимости. Контракты и договора позитивно повлияют на ваше будущее.

Лунный астропрогноз на 22 октября

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно будет заняться самосовершенствованием — знания и умения навсегда останутся в голове, и точно будут полезными.

Лунный астропрогноз на 23 октября

Лучше потратить это время на активный отдых или увлекательное путешествие. Конечно, если позволит погода. В целом, никто не мешает выйти на улицу на длительную вечернюю прогулку.

Лунный астропрогноз на 24 октября

Благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Просто посвятите этот день себе, и он точно не пройдет зря.

Лунный астропрогноз на 25 октября

Физические нагрузки и трудные задачи по работе будут даваться легко. Постарайтесь и поработать, и заняться спортом.

Лунный астропрогноз на 26 октября

Не особенно благоприятный день для любовных и других межличностных отношений — могут быть конфликты и на работе.

Лунный астропрогноз на 27 октября

Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Держите голову холодной, а важные встречи лучше перенести на позже.

Лунный астропрогноз на 28 октября

Время характеризуется повышенной импульсивностью — не прибегайте к крайностям, не реагируйте на внешние раздражители. Лучше почаще думать о спокойствии и фильтровать слова, которые могут прозвучать вслух.

Лунный астропрогноз на 29 октября

Ожидайте приятных сюрпризов в материальной сфере. Это может быть выгодная сделка, или просто найденные деньги посреди улицы. Главное — не терять возможности.

Лунный астропрогноз на 30 октября

Довольно гармоничный день. Все находится в равновесии. Обратите внимание на проделанную работу за октябрь и сделайте важные выводы.

Лунный астропрогноз на 31 октября

Последний день обещает быть благоприятным — время завершать все свои дела и задумываться о начинаниях. Это может быть новый вид спорта, бизнес или же отношения.