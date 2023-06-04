Гороскоп на 5 июня 2023 года обещает отличный день для того, чтобы собирать и заготавливать травы и коренья для лечебных сборов и чаев. Хорошо составлять смеси из запасенного ранее сырья. Они будут иметь высокую действенность, особенно если делать это вместе с подругами или старшими женщинами.

По прогнозу университета Никифоровых, 5 июня отличный день для интеллектуальной деятельности, образования и обучения. Ум в этот день будет острым, можно не только быстро справиться с текущими задачами, но и получить важные инсайты.

Найдите возможность побыть на природе сегодня, выйти хотя бы на прогулку в парк. Идеально пройтись, посидеть рядом с водоемом или даже искупаться в нем.

Согласно гороскопу на 05.06.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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