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Час для природи та навчання: гороскоп на 5 червня 2023 року

4 Червня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 5 червня 2023 року обіцяє чудовий день для того, щоб збирати та заготовляти трави й коріння для лікувальних зборів і чаїв. Добре складати суміші із запасеної раніше сировини. Вони матимуть високу дієвість, особливо якщо робити це разом із подругами чи старшими жінками.

За прогнозом університету Нікіфорових, 5 червня чудовий день для інтелектуальної діяльності, освіти та навчання. Розум у цей день буде гострим, можна не лише швидко впоратися з поточними завданнями, а й отримати важливі інсайти.

Знайдіть можливість побути на природі сьогодні, вийти хоча б на прогулянку до парку. Ідеально пройтися, посидіти поруч із водоймою або навіть скупатися в ній.

Згідно з гороскопом на 05.06.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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