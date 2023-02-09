Гороскоп на 10 февраля 2023 года обещает показать результаты предыдущей работы и достижений. Хорошие результаты могут дать любой ручной труд, рукоделие, ремонт или письменные практики. Можно начать прописывать практику благодарности или вести дневник эмоций.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, до 13:11 хорошее и благоприятное время, которое хорошо использовать для важного, начала новых проектов, особенно если это связано с женщинами, сферой красоты, моды, творчества и искусства.

Найдите время для мудр, йоги для пальцев, можно не просто выполнять их, а вкладывать силу умысла, осознавать, ради чего вы это делаете. Если вы в дальнейшем сделаете эту практику постоянной привычкой, то шанс осуществления намерения высок.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 10.02.2023, в этот день:

благоприятно до 13:11 – стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествия;

неблагоприятно – обрезать ногти, давать деньги взаймы.

Гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год