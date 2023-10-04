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Астрология

Будут провокации: мольфар увидел, объединятся ли вагнеровцы с РДК, чтобы пойти на Москву

4 октября 2023, 15:30
Валентина Чорна редактор ленты
ПВК Вагнера, РДК

Мольфар Макс Гордеев рассказал, объединятся ли боевики ЧВК Вагнера с Русским добровольческим корпусом (РДК) для того, чтобы пойти на Москву.

По словам Гордеева, они готовят какую-то провокацию, но эти действия не будут глобальными.

— Они что-то такое “вымочат”, даю месяц-два — и вы узнаете об этой информации. Будет какая-то провокация. Но будет ли эта провокация глобальной — нет, не будет, — сказал мольфар в эфире Ранку у Великому Місті.

Гордеев подчеркнул, что не стоит верить пустым словам и обещаниям, поскольку в России на первом месте стоят деньги.

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— Там идет контроль денег. Это не наша армия, где люди идут за свободу, за слово, за свое мнение и веру. Там люди идут за деньги, — добавил он.

Также Макс Гордеев отметил, что в стране-агрессоре сейчас активно занимаются вопросом авиации.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине ЧВК Вагнера
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