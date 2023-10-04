Мольфар Макс Гордєєв розповів, чи об’єднаються бойовики ПВК Вагнера з Російським добровольчим корпусом (РДК) для того, щоб піти на Москву.

За словами Гордєєва, вони готують якусь провокацію, але ці дії не будуть глобальними.

– Вони щось таке “вимочать”, даю місяць-два – і ви дізнаєтесь про цю інформацію. Буде якась провокація. Але чи буде ця провокація глобальною – ні, не буде, – сказав мольфар в ефірі Ранку у великому місті.

Гордєєв наголосив, що не варто вірити пустим словам та обіцянкам, оскільки в Росії на першому місці стоять гроші.

Зараз дивляться

– Там йде контроль грошей. Це не наша армія, де люди йдуть за свободу, за слово, за свою думку та віру. Там люди йдуть за гроші, – додав він.

Також Макс Гордєєв зазначив, що у країні-агресорі зараз активно займаються питанням авіації.

Чи будуть великі авіакатастрофи в РФ через нездатність росіян обслуговувати літаки – читайте у нашому матеріалі.