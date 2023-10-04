В стране-агрессоре сейчас активно занимаются авиацией. Мольфар Макс Гордеев в эфире программы Ранок у великому місті сказал, будут ли большие авиакатастрофы в РФ из-за неспособности россиян обслуживать самолеты.

Говорит, видит каких-то двух людей, которые отвечают за исправность авиации. Сейчас они начинают ремонтировать ее, искать какие-то детали — активно работают над этим.

— Деньги какие-то появились, инвестиция в это пошла. Я так понимаю, что для Путина все же важна история, как о нем будут думать люди, и он хочет показать, что что-то делает, и чтобы авиация была в порядке. В настоящее время больших катастроф не вижу. Вижу, что сейчас этим вопросом активно занимаются, — отметил Гордеев.

Ранее мольфар увидел ход мобилизации в России. Он уверен, что слишком масштабной она не будет, ведь содержать огромную армию слишком сложно.

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Поэтому Гордеев предположил, что мобилизация будет постепенной.