Конец лета — время лунной активности, которая влияет на все живое на Земле. Это касается как насекомых, так и растений, и даже людей.

Факты ICTV составили детальный лунный календарь на август 2023, чтобы вы смогли детально распланировать каждый день последнего месяца лета.

Фазы Луны в августе 2023

1 августа — полная Луна;

2-15 августа — убывающая Луна;

16 августа — новая Луна;

17-30 августа — растущая Луна;

31 августа — полная Луна.

Лунный астропрогноз на 1 августа

Нейтральный день, в который нужно не вестись на искушения. Анализируйте слова коллег, и не принимайте близко к сердцу слова близких.

Лунный астропрогноз на 2 августа

Хороший день для любой умственной и творческой деятельности. Займитесь тем, что откладывали на потом — этот момент наступил.

Лунный астропрогноз на 3 августа

Еще один благоприятный день. Интуиция покажет правильный путь и поможет достичь ожидаемых целей.

Лунный астропрогноз на 4 августа

Лучше всего потратить день на активный отдых или увлекательное путешествие. В любом случае, стоит развеяться на фоне трудных времен.

Лунный астропрогноз на 5 августа

Ожидайте от других повышенную импульсивность, на фоне чего могут появиться настоящие конфликты. Избегайте негативных тем для обсуждения и не спешите критиковать других.

Лунный астропрогноз на 6 августа

Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Не делайте необдуманных шагов, иначе за это придется долго расплачиваться.

Лунный астропрогноз на 7 августа

Нейтральный день, но может появиться лень. Если есть важные дела на весь день — настройте себя на них заранее.

Лунный астропрогноз на 8 августа

Благоприятный день для заключения различных договоров на материальной основе. Можно смело покупать недвижимость или вкладывать средства в ценные бумаги.

Лунный астропрогноз на 9 августа

Довольно противоречивый период. Не начинайте новые проекты — сосредоточьте внимание на тех вопросах, которые нужно решить в ближайшее время.

Лунный астропрогноз на 10 августа

Нейтральный и относительно пассивный день. Не делайте много ставок на него — коллеги и семья также будут не в настроении.

Лунный астропрогноз на 11 августа

День удачен для торговли, судебных дел, переезда или командировки. Еще лучше — потратьте время на неспешные дела.

Лунный астропрогноз на 12 августа

Не давайте денег в долг, а самому лучше выплатить все кредиты. Если есть возможность провести деловую встречу — не отказывайтесь.

Лунный астропрогноз на 13 августа

Займитесь той работой, которая не нуждается в быстрых раздумиях и активных действиях. День пролетит очень быстро и легко.

Лунный астропрогноз на 14 августа

Займитесь медитацией — в средине августа не стоит перенапрягаться. Лучше развеяться и подготовиться к будущей смене сезона.

Лунный астропрогноз на 15 августа

Довольно неблагоприятный день — связан с понижением общего жизненного тонуса организма. Не перенапрягайтесь работой и найдите время отдохнуть.

Лунный астропрогноз на 16 августа

День подведения итогов, завершения дел. Любые начинания лучше перенести на другой период — сконцентрируйте внимание на важных вопросах.

Лунный астропрогноз на 17 августа

Время благоприятно для любой кропотливой работы. Займитесь спортом и предложите на работе несколько новых идей своему руководству.

Лунный астропрогноз на 18 августа

Время духовного и физического роста. Сконцентрируйте внимание на себе — это может быть пробежка или чтение книг.

Лунный астропрогноз на 19 августа

Избегайте негативных мыслей. Выяснения отношений с семьей также ни к чему хорошему не приведут.

Лунный астропрогноз на 20 августа

Подходящее время для отдыха после напряженной работы. Ищите компромиссы в нелегких вопросах — однозначного ответа не будет.

Лунный астропрогноз на 21 августа

Один из самых благоприятных дней. Сделайте то, на что давно решались — это будет удачное время.

Лунный астропрогноз на 22 августа

Настало время принятия самых ответственных решений. Назад дороги нет — смелось точно окупится сполна.

Лунный астропрогноз на 23 августа

С концентрацией могут возникнуть проблемы. Займитесь физической активностью, и день пролетит молниеносно.

Лунный астропрогноз на 24 августа

Хорошее время для решения бюрократических вопросов. Все необходимые документы будут подписываться сами.

Лунный астропрогноз на 25 августа

Не напрягайтесь лишний раз. Посвятите пятницу отдыху. Тем более, что на пороге выходные.

Лунный астропрогноз на 26 августа

Благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Потратьте этот день не зря.

Лунный астропрогноз на 27 августа

Решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

Лунный астропрогноз на 28 августа

Не очень благоприятный день для любви и развития отношений. Избегайте конфликтов.

Лунный астропрогноз на 29 августа

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Хотели давно заняться рукоделием — это отличная возможность.

Лунный астропрогноз на 30 августа

В деловой сфере начинается благоприятное время — сосредоточьте свое внимание на развитии отношений с коллегами и руководством.

Лунный астропрогноз на 31 августа

Последний день лета будет нейтральным — лучше всего подготовиться к смене сезона и построить планы на будущее.