Чашка душистого горячего кофе — неотъемлемый утренний ритуал для многих людей. Кто-то любит добавлять сахар, сливки или молоко, а кто-то предпочитает чистый крепкий напиток.

Тем не менее, каждую неделю в четверг кофе можно легко превратить в напиток богатства, добавив немного корицы. Эта ароматная специя способна зарядить вас энергетикой достатка и денег.

Правда ли, что кофе с корицей притягивает деньги, и как его правильно пить — узнавали Факты ICTV.

Кофе с корицей: действительно ли притягивает деньги

В соцсетях многие астрологи призывают пить кофе с корицей каждый четверг, мол, это поможет привлечь деньги и улучшить финансовое положение. Почему так?

Эзотерики считают корицу очень мощной приправой в ритуалах на богатство, любовь, достаток, удачу и исполнение желаний. Считается, что кофе с корицей каждый четверг поможет приумножить финансы и наладить денежный поток в вашу жизнь.

Более того, дело здесь даже не в кофе, а в самой корице. Эта ароматная приправа обладает большим количеством магических свойств. Отдельно:

помогает наладить личную жизнь и найти любовь;

пробуждает страсть и обновляет отношения;

согласно поверьям, корица также привносит нежность и романтику в нашу жизнь;

привлекает деньги;

помогает привлечь процветание и благополучие и т. д.

Чтобы привлечь в свою жизнь любовь, деньги или успехи в работе, эзотерики советуют проводить специальный обряд. Употребление кофе с корицей каждый четверг — это тоже ритуал. Он притягивает финансы и налаживает денежный поток.

Также большую роль в ритуале играет день употребления кофе с корицей. По словам эзотериков, проводить ритуал нужно именно каждый четверг.

— Четверг — день Юпитера, энергия расширения, удачи, успеха, больших денег. Кроме того, корица также относится к энергии Юпитера.

Поэтому пить “денежный кофе” нужно каждый четверг, ведь энергия этого дня способствует привлечению денег.

Если верить в подобные ритуалы, деньги действительно придут в вашу жизнь, однако не стоит перекладывать всю ответственность на кофе с корицей. Чтобы в вашей жизни всегда было достаточно финансов, важно работать и научиться правильно управлять и распоряжаться деньгами.

Кофе с корицей может помочь, но на работу оно за вас не сходит и деньги на карту тоже не начислит. Поэтому советуем относиться к денежным ритуалам с умом!

Как правильно пить кофе с корицей, чтобы привлечь деньги

Денежный ритуал нужно начинать с самого заваривания кофе. Если вы совсем не умеете готовить и не знаете, с чего начать, пользуйтесь нашей инструкцией. Вам понадобится:

молотый кофе — 2 ч. ложки;

вода — 200 мл;

сахар на ваш вкус;

молотая корица на кончике ножа или одна палочка.

Все ингредиенты положите в турку, залейте водой и поставьте на медленный огонь. Внимательно следите за напитком. Когда кофе закипит и начнет подниматься пена, выключайте огонь. При этом визуализируйте свое финансовое благополучие.

Когда пенка немного спадет, поставьте турку снова на огонь, а затем снова снимите. Повторите такую процедуру еще один-два раза. Вылейте кофе с корицей в чашку.

Кстати, добавлять корицу можно уже в сваренный кофе, например, если вы заказываете напиток в кофейне.

Пока ваш кофе насыщается ароматом корицы, про себя или вслух необходимо трижды произнести: Как корица этому напитку вкуса добавляет, так и деньги в мой карман, в мой кошелек, на мою карточку прибывают. Да будет так!

А потом с удовольствием, смакуя каждый глоток выпейте денежный напиток. При этом важно визуализировать свои желания, представлять, как вы получаете деньги, как финансы притягиваются в вашу жизнь.

По словам эзотериков, во время четвергового ритуала важно чувствовать энергию денег и представлять, будто желаемая сумма уже у вас есть.