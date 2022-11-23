Зима – час, на який щороку з нетерпінням чекають любителі гірськолижного спорту. Та повномасштабна війна внесла свої корективи у відпочинок українців.

Туроператори кажуть – нині найпопулярніші поїздки на гірськолижні курорти не літаком, а автобусом. Найвигідніші варіанти – так звані пакетні тури, куди включено проїзд, багаж, проживання, страхування та груповий трансфер до готелю та назад.

– Це дуже важливий елемент під час поїздки до гірськолижного курорту. Бо як правило, лижники їдуть на відпочинок зі своїм спорядженням. Воно громіздке та займає чимало місця. А пакетний тур надає трансфер. І ти не думаєш про те, як добиратимешся до готелю з аеропорту. Це дуже зручно. А от екскурсії в пакетних турах – за додаткові гроші, – розповідає туристична агентка Ганна Третяк.

Нині є чимало пропозицій із бюджетним варіантом поїздок. Де можна покататися на лижах українцям за кордоном і скільки доведеться заплатити – в матеріалі.

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Зимова Болгарія

У Болгарії – один із найбюджетніших варіантів зимового гірського відпочинку. До того ж траси на курорті є і для новачків, і для професіоналів. Найпопулярнішим місцем є Банско та Боровець. За відпочинок впродовж семи ночей за одну людину доведеться заплатити щонайменше €250.

Відправка автобусів або з Києва, або з Кишенева. Туди можна доїхати потягом, який нещодавно запустила Укрзалізниця.

Додатково доведеться сплатити за дорогу до Кишенева. Якщо ми будемо їхати автобусом, то це від 1 500 грн в одну сторону на людину. І це не важливо, дитина чи дорослий. Якщо потяг – то майже 2 тис. грн коштує квиток в одну сторону.

– Оці тури є найекономнішими. Треба розуміти, що ціна залежить також від того, чи хочете ви проживання з харчуванням брати, готель оберете одразу біля підйомників чи трохи далі. Враховуйте, що доведеться платити за ski-pass. Чим раніше ви їх купуєте – тим дешевше буде спорядження. У Болгарії катання для дорослого впродовж пяти днів обійдеться у понад €200, – розповідає Ганна.

Зимова Польща

Новий у переліку гірськолижних курортів цього року польський Карпач. Він розташований неподалік однієї з найвищих у Судетах гори Снєжка. Курорт за 120 км від Вроцлава.

Але найпопулярніше місце – зимова столиця Польщі – Закопане. Це найвідоміший і найпрестижніший гірськолижний курорт країни. Розташований у мальовничих Татрах. Сезон катання починається від початку грудня і триває майже до половини квітня.

Туристична агентка каже, Закопане розташоване найближче до України. Це теж Карпати, з розвиненою інфраструктурою. Аеропорту поряд з курортом немає. Найближчий з Кракова – десь за 100 км.

Нині з України можна поїхати автобусом – від 1 600 грн в одну сторону. А можна потягом до Польщі, а звідти уже добиратися як зручно. Вартість проживання різна.

– Залежить, що ви оберете – апартаменти чи номер у готелі. В середньому – €50 за двомісний номер у готелі. Залежить ціна і від того, де готель розташований, – розповідає Третяк.

Пакетний тур обійдеться у €250-300 на людину, впродовж семи днів відпочинку. Ski-pass – за дорослого впродовж п’яти днів катання доведеться сплатити €150, за дитину – €139.

Зимова Словаччина

У Словаччині є два зимових регіони – Низькі й Високі Татри. Найпопулярніший курорт Низьких Татр – Ясна. Високі Татри – Татранська Ломниця і Смоковець.

Ski-pass на людину коштуватиме за п’ять днів – від €140. Дитячий абонемент – від €96.

– Варто враховувати, що тури до Словаччини відправляються з Ужгорода. Це найшвидший спосіб туди дістатися. Ціна тижневого відпочинку – €350 на людину. Але це ціни в період новорічних свят. Трансфер везе на курорт, – наголошує туристична агентка.

Зимова Туреччина

Найпопулярніші зимові курорти – Кайсері і Паландокен. Пакетного туру поки що немає. Тож проживання у чотиризірковому готелі, зі сніданком та вечерею обійдеться від €450 за людину. Проїзд автобусом, за маршрутом Київ – Стамбул – Кайсері.

Зимова Фінляндія

Досвідчені лижники туди не їдуть, бо гори в країні порівняно невисокі. Тож там добре навчитися стати на лижі, особливо дитині. До того ж саме там чимало дитячих розваг, зокрема, можна спланувати візит до Санта Клауса.

– У партнерів є викуплені номери на новорічні дати. Вартість автобусного туру – від €550 за людину. Авіатур з Варшави обійдеться у €1 450. Під час Різдва – €990. Ski-pass на людину коштуватиме за п’ять днів – €192, – розповідає Ганна.

Найдорожчі ж гірськолижні курорти – Андорри, Австрії, Італії, Франції та Швейцарії. Наприклад, Франція, Куршевель обійдеться від €1 200 з людини.

Загалом, ціни там – до нескінченності. Та куди б ви не вирішили їхати – подорож варто планувати заздалегідь. Бо забронювавши раніше – заплатите менше. А ще можна суттєво зекономити, поїхавши на відпочинок у гори після новорічних свят. А саме – наприкінці січня.