Зима — время, которое каждый год с нетерпением ждут любители горнолыжного спорта. Но полномасштабная война внесла свои коррективы в отдых украинцев.

Туроператоры говорят — сейчас самые популярные поездки на горнолыжные курорты не самолетом, а автобусом. Самые выгодные варианты — так называемые пакетные туры, куда включен проезд, багаж, проживание, страхование и групповой трансфер до отеля и обратно.

— Это очень важный элемент во время поездки на горнолыжный курорт. Потому как правило, лыжники едут на отдых со своим снаряжением. Оно громоздкое и занимает немало места. А пакетный тур предоставляет трансфер. И ты не думаешь о том, как будешь добираться до отеля из аэропорта. Это очень удобно. А вот экскурсии в пакетных турах — за дополнительные деньги, — рассказывает туристический агент Анна Третьяк.

Сейчас есть немало предложений с бюджетным вариантом поездок. Где можна покататься на лыжах украинцам за границей и сколько придется заплатить — в материале.

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Зимняя Болгария

В Болгарии — один из самых бюджетных вариантов зимнего горного отдыха. К тому же, трассы на курорте есть и для новичков, и для профессионалов. Самым популярным местом является Банско и Боровец. За отдых в течение семи ночей за одного человека придется заплатить минимум €250.

Отправка автобусов либо из Киева, либо из Кишенева. Туда можно доехать поездом, который недавно запустила Укрзализныця.

Дополнительно придется заплатить за дорогу до Кишенева. Если мы будем ехать автобусом, то это от 1 500 грн в одну сторону на человека. И это не важно, ребенок или взрослый. Если поезд — то почти 2 тыс. грн стоит билет в одну сторону.

— Эти туры являются самыми экономными. Надо понимать, что цена зависит также от того, хотите ли вы проживание с питанием брать, отель выберите сразу возле подъемников или чуть дальше. Учитывайте, что придется платить за ski-pass. Чем раньше вы их покупаете — тем дешевле будет снаряжение. В Болгарии катание для взрослого в течение пяти дней обойдется более чем в €200, — рассказывает Анна.

Зимняя Польша

Новый в перечне горнолыжных курортов в этом году польский Карпач. Он расположен неподалеку от одной из самых высоких в Судетах горы Снежка. Курорт в 120 км от Вроцлава.

Но самое популярное место — зимняя столица Польши — Закопане. Это самый известный и престижный горнолыжный курорт страны. Расположен в живописных Татрах. Сезон катания начинается с начала декабря и длится почти до половины апреля.

Туристический агент говорит, Закопане расположено ближе всего к Украине. Это тоже Карпаты, с развитой инфраструктурой. Аэропорта близко возле курорта нет. Ближайший из Кракова — где-то в 100 км.

Сейчас из Украины можно поехать автобусом — от 1 600 грн в одну сторону. А можно поездом в Польшу, а оттуда уже добираться как удобно. Стоимость проживания разная.

— Зависит, что вы выберете — апартаменты или номер в отеле. В среднем — €50 за двухместный номер в отеле. Зависит цена и от того, где отель расположен, — рассказывает Третьяк.

Пакетный тур обойдется в €250-300 на человека, в течение семи дней отдыха. Ski-pass — за взрослого в течение пяти дней катания придется заплатить €150, за ребенка – €139.

Зимняя Словакия

В Словакии есть два зимних региона — Низкие и Высокие Татры. Самый популярный курорт Низких Татр — Ясна. Высокие Татры — Татранская Ломница и Смоковец.

Ski-pass на человека будет стоить за пять дней — от €140. Детский абонемент — от €96.

— Стоит учитывать, что туры в Словакию отправляются из Ужгорода. Это самый быстрый способ туда добраться. Цена недельного отдыха — €350 на человека. Но это цены в период новогодних праздников. Трансфер везет на курорт, — отмечает туристический агент.

Зимняя Турция

Самые популярные зимние курорты — Кайсери и Паландокен. Пакетного тура пока нет. Поэтому проживание в четырехзвездочном отеле, с завтраком и ужином обойдется от €450 за человека. Проезд автобусом по маршруту Киев — Стамбул — Кайсери.

Зимняя Финляндия

Опытные лыжники туда не едут, поскольку горы в стране сравнительно невысокие. Поэтому там хорошо научиться встать на лыжи, особенно ребенку. К тому же, именно там немало детских развлечений, в частности, можно запланировать визит к Санта Клаусу.

— У партнеров есть выкупленные номера на новогодние даты. Стоимость автобусного тура – от €550 за человека. Авиатур из Варшавы обойдется в €1 450. Во время Рождества – €990. Ski-pass на человека будет стоить за пять дней – €192, — рассказывает Анна.

Самые же дорогие горнолыжные курорты — Андорры, Австрии, Италии, Франции и Швейцарии. Например, Франция, Куршевель обойдется от €1 200 с человека.

В общем, цены там — до бесконечности. Но куда бы вы ни решили ехать — путешествие стоит планировать заранее. Потому что забронировав раньше — заплатите меньше. А еще можно существенно сэкономить, поехав на отдых в горы после новогодних праздников. А именно — в конце января.