День святого Валентина – одне із найромантичніших свят, яке варто провести по-особливому. І хоч цьогоріч 14 лютого припадає на середу, у Львові на день закоханих заплановано багато цікавих подій.

Ви можете вдало провести час, як зі своєю коханою людиною, так і з друзями або ж наодинці. Факти ICTV підготували добірку подій, куди можна піти у Львові в День святого Валентина.

Куди піти у Львові в День святого Валентина

Концерт Kola

Найромантичніший вечір року львів’яни та гості міста мають змогу провести на концерті співачки Kola, яка підкорює публіку своєю щирістю та простотою.

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Локація: нічний клуб Малевич, просп. В. Чорновола, 2

нічний клуб Малевич, просп. В. Чорновола, 2 Дата і час : 14 лютого о 19:00

: 14 лютого о 19:00 Ціна квитків: від 600 до 1 500 грн.

Концерт Світові хіти про кохання

До Дня усіх закоханих команда Bigshow Agency презентує у Львівській опері шоу, під час якого на одній сцені зіграють симфонічний оркестр, хор, ді-джей і рок-гурт.

В репертуарі концерту звучатимуть найромантичніші хіти останніх років, серед яких треки Тейлор Свіфт, Coldplay, Maroon 5, Imagine Dragons, Майлі Сайрус, Біллі Айліш та інших зірок.

Локація: Львівська Національна Опера, просп. Свободи, 28

Львівська Національна Опера, просп. Свободи, 28 Дата і час: 14 лютого о 20:00

14 лютого о 20:00 Ціна квитків: від 340-1590 грн

Стендап для закоханих

Четвірка досвідчених коміків, зокрема Богдан Вахнич, Вадим Дзюнько, Олег Лузанов та Олександр Дмитрович, підготували свої найкращі жарти для вечірки до дня усіх закоханих.

Локація: Cult Comedy Hall, вул. Скорика, 7

Cult Comedy Hall, вул. Скорика, 7 Дата і час : 14 лютого о 19:00

: 14 лютого о 19:00 Ціна квитків: 400 грн

Концерт Романтична музика при свічках

Солісти Львівського органного залу підготували програму із творів сучасного композитора Ганса-Андре Штамма. Поєднання скрипки, органа та флейти створить романтичну атмосферу у старовинному залі-костелі при свічках.

Локація: Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8

Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8 Дата і час : 14 лютого о 21:00

: 14 лютого о 21:00 Ціна квитків: від 100 до 250 грн

Танцювальна вистава Мазох

У день всіх закоханих глядачі зможуть побачити чотири захоплюючі історії, де головним героєм є загадковий хлопець Мет, який став портьє у великому готелі. Його завдання – забезпечити задоволення гостям, виконуючи їхні різноманітні фантазії.

Локація: концертний зал Festrepublic, вул. Старознесенська, 24-26

концертний зал Festrepublic, вул. Старознесенська, 24-26 Дата і час : 14 лютого о 18:00

: 14 лютого о 18:00 Ціна квитків: від 400 до 1 800 грн

Концерт Cheev

В день святого Валентина всі охочі зможуть насолодитися творчістю співака Cheev, який відомий своїми ліричними піснями про кохання.

Локація: Львівський Державний Цирк, вул. Городоцька, 83

Дата і час : 14 лютого о 19:00

: 14 лютого о 19:00 Ціна квитків: від 360 до 1 100 грн

Концерт Андрія Кравченка

Романтичну атмосферу на концерті обіцяє співак Андрій Кравченко, який 14 лютого вийде на головну сцену Сихова з презентацією альбому Тільки ти.

Локація: Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81

Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81 Дата і час: 14 лютого о 19:00

14 лютого о 19:00 Ціна квитків: від 250 до 550 грн

Вистава Двоє на гойдалках

Виставу в стилі джаз подарують глядачам заслужені артисти України Тетяна Шляхова та Олексій Зубков.

Локація: Палац культури залізничників Рокс, вул. Федьковича, 54/56

Дата і час: 14 лютого о 19:00

14 лютого о 19:00 Ціна квитків: від 290 до 600 грн

Концерт скрипаля Олександра Божика

Олександр Божик – лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, зокрема суперфіналіст талант-шоу Україна має талант на СТБ. Його музична програма складається з легендарних світових хітів та авторських композицій.