День святого Валентина – одне із найромантичніших свят, яке варто провести по-особливому. І хоч цьогоріч 14 лютого припадає на середу, у Львові на день закоханих заплановано багато цікавих подій.
Ви можете вдало провести час, як зі своєю коханою людиною, так і з друзями або ж наодинці. Факти ICTV підготували добірку подій, куди можна піти у Львові в День святого Валентина.
Куди піти у Львові в День святого Валентина
Концерт Kola
Найромантичніший вечір року львів’яни та гості міста мають змогу провести на концерті співачки Kola, яка підкорює публіку своєю щирістю та простотою.
- Локація: нічний клуб Малевич, просп. В. Чорновола, 2
- Дата і час: 14 лютого о 19:00
- Ціна квитків: від 600 до 1 500 грн.
Концерт Світові хіти про кохання
До Дня усіх закоханих команда Bigshow Agency презентує у Львівській опері шоу, під час якого на одній сцені зіграють симфонічний оркестр, хор, ді-джей і рок-гурт.
В репертуарі концерту звучатимуть найромантичніші хіти останніх років, серед яких треки Тейлор Свіфт, Coldplay, Maroon 5, Imagine Dragons, Майлі Сайрус, Біллі Айліш та інших зірок.
- Локація: Львівська Національна Опера, просп. Свободи, 28
- Дата і час: 14 лютого о 20:00
- Ціна квитків: від 340-1590 грн
Стендап для закоханих
Четвірка досвідчених коміків, зокрема Богдан Вахнич, Вадим Дзюнько, Олег Лузанов та Олександр Дмитрович, підготували свої найкращі жарти для вечірки до дня усіх закоханих.
- Локація: Cult Comedy Hall, вул. Скорика, 7
- Дата і час: 14 лютого о 19:00
- Ціна квитків: 400 грн
Концерт Романтична музика при свічках
Солісти Львівського органного залу підготували програму із творів сучасного композитора Ганса-Андре Штамма. Поєднання скрипки, органа та флейти створить романтичну атмосферу у старовинному залі-костелі при свічках.
- Локація: Львівський органний зал, вул. Степана Бандери, 8
- Дата і час: 14 лютого о 21:00
- Ціна квитків: від 100 до 250 грн
Танцювальна вистава Мазох
У день всіх закоханих глядачі зможуть побачити чотири захоплюючі історії, де головним героєм є загадковий хлопець Мет, який став портьє у великому готелі. Його завдання – забезпечити задоволення гостям, виконуючи їхні різноманітні фантазії.
- Локація: концертний зал Festrepublic, вул. Старознесенська, 24-26
- Дата і час: 14 лютого о 18:00
- Ціна квитків: від 400 до 1 800 грн
Концерт Cheev
В день святого Валентина всі охочі зможуть насолодитися творчістю співака Cheev, який відомий своїми ліричними піснями про кохання.
- Локація: Львівський Державний Цирк, вул. Городоцька, 83
- Дата і час: 14 лютого о 19:00
- Ціна квитків: від 360 до 1 100 грн
Концерт Андрія Кравченка
Романтичну атмосферу на концерті обіцяє співак Андрій Кравченко, який 14 лютого вийде на головну сцену Сихова з презентацією альбому Тільки ти.
- Локація: Центр Довженка, просп. Червоної Калини, 81
- Дата і час: 14 лютого о 19:00
- Ціна квитків: від 250 до 550 грн
Вистава Двоє на гойдалках
Виставу в стилі джаз подарують глядачам заслужені артисти України Тетяна Шляхова та Олексій Зубков.
- Локація: Палац культури залізничників Рокс, вул. Федьковича, 54/56
- Дата і час: 14 лютого о 19:00
- Ціна квитків: від 290 до 600 грн
Концерт скрипаля Олександра Божика
Олександр Божик – лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, зокрема суперфіналіст талант-шоу Україна має талант на СТБ. Його музична програма складається з легендарних світових хітів та авторських композицій.
- Локація: Barvy Event Hall, вул. Мельника, 18 (3 поверх)
- Дата і час: 14 лютого о 19:00
- Ціна квитків: від 490 до 790 грн