14 лютого в усьому світі відзначають найромантичніше свято року – День святого Валентина. У цю дату закохані не втомлюються говорити одне одному про свої почуття та дарувати приємні подарунки.

Щоб подарувати другій половинці не банальний, а особливий та романтичний презент, необхідно знати її інтереси та бажання. Часто здається, що дівчина простіше обрати подарунок, ніж хлопцю, проте головне – щоб він був зроблений від щирого серця.

Що подарувати хлопцеві на День святого Валентина 2023 – в матеріалі.

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Чоловічі набори

Чоловічий набір може містити безліч варіацій – залежно від уподобань вашого хлопця. Можна подарувати набір із наручного годинника та сорочки, гаманця та парфумів, вишуканого записника та шкіряного пояса.

Такий подарунок йому обов’язково сподобається – користуючись ним щодня, хлопець часто згадуватиме вас.

Сертифікат на двох

День усіх закоханих – чудова пора, щоб здивувати свого хлопця подарунком у вигляді сертифікату, ідеально – щоб він був для вас двох.

Це може бути похід у SPA, аромамасаж, картинг, якесь цікаве тренування, квест тощо. Обирайте із переваг хлопця.

Гаджети

Стереотипи про те, що дівчина не може робити дорогі подарунки своєму хлопцеві, уже застаріли.

Звісно, дарувати останню модель iPhone – це занадто, але новенькі бездротові навушники чи електронна книга – те, що треба! Будь-якому хлопцеві сподобається такий сучасний презент.

Дорогий алкоголь

Серед хлопців є чимало поціновувачів алкоголю. Якщо ваш юнак – в їх числі, визначитись з подарунком простіше, ніж здається!

У спеціалізованих магазинах ви зможете знайти хороший ірландський віскі, карибський ром або ж колекційну пляшку французького червоного вина.

Настільна гра

Коли комп’ютер і приставка набридають, але хочеться зайнятись чимось цікавим, стануть у пригоді настільні ігри. Такий подарунок не залишить байдужим навіть останнього зануду: розмаїття та різноплановість, що представлені в інтернеті і торгових центрах, просто вражає.

Настільна гра – чудовий спосіб зблизитись (якщо вона для двох) або ж частіше збиратись у колі спільних друзів.

Вечеря на двох

Перевірений роками спосіб зробити коханому справді приємний подарунок.

Його улюблена страва, зготована вашими руками, скаже більше, ніж ви думаєте. Створити романтичну атмосферу допоможуть свічки та приємна музика на фоні.