День святого Валентина — один из самых романтичных праздников, который стоит провести по-особенному. И хотя в этом году 14 февраля приходится на среду, во Львове на день влюбленных запланировано много интересных событий.

Вы можете удачно провести время, как со своим любимым человеком, так и с друзьями или наедине. Факты ICTV подготовили подборку событий, куда можно пойти во Львове в День святого Валентина.

Куда пойти во Львове в День святого Валентина

Концерт Kola

Самый романтический вечер года львовяне и гости города могут провести на концерте певицы Kola, которая покоряет публику своей искренностью и простотой.

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Локация: ночной клуб Малевич, просп. В. Черновола, 2

ночной клуб Малевич, просп. В. Черновола, 2 Дата и время: 14 февраля в 19:00

14 февраля в 19:00 Цена билетов: от 600 до 1 500 грн.

Концерт Мировые хиты о любви

Ко Дню всех влюбленных команда Bigshow Agency представляет во Львовской опере шоу, во время которого на одной сцене сыграют симфонический оркестр, хор, ди-джей и рок-группа.

В репертуаре концерта будут звучать романтические хиты последних лет, среди которых треки Тейлор Свифт, Coldplay, Maroon 5, Imagine Dragons, Майли Сайрус, Билли Айлиш и других звезд.

Локация: Львовская Национальная Опера, просп. Свободы, 28

Львовская Национальная Опера, просп. Свободы, 28 Дата и время: 14 февраля в 20:00

14 февраля в 20:00 Цена билетов: от 340-1590 грн

Стендап для влюбленных

Четверка опытных комиков, в частности Богдан Вахнич, Вадим Дзюнько, Олег Лузанов и Александр Дмитриевич, подготовили свои лучшие шутки для вечеринки ко дню всех влюбленных.

Локация: Cult Comedy Hall, ул. Скорика, 7

Cult Comedy Hall, ул. Скорика, 7 Дата и время: 14 февраля в 19:00

14 февраля в 19:00 Цена билетов: 400 грн

Концерт Романтическая музыка при свечах

Солисты Львовского органного зала подготовили программу из произведений современного композитора Ганса-Андре Штамма. Сочетание скрипки, органа и флейты создаст романтическую атмосферу в старинном зале-костеле при свечах.

Локация: Львовский органный зал, ул. Степана Бандеры, 8

Львовский органный зал, ул. Степана Бандеры, 8 Дата и время: 14 февраля в 21:00

14 февраля в 21:00 Цена билетов: от 100 до 250 грн

Танцевальный спектакль Мазох

В день всех влюбленных зрители смогут увидеть четыре захватывающие истории, где главным героем является загадочный парень Мэт, который стал портье в большом отеле. Его задача — обеспечить удовольствие гостям, выполняя их разнообразные фантазии.

Локация: концертный зал Festrepublic, ул. Старознесенская, 24-26

концертный зал Festrepublic, ул. Старознесенская, 24-26 Дата и время: 14 февраля в 18:00

14 февраля в 18:00 Цена билетов: от 400 до 1 800 грн

Концерт Cheev

В день святого Валентина все желающие смогут насладиться творчеством певца Cheev, который известен своими лирическими треками о любви.

Локация: Львовский Государственный Цирк, ул. Городоцкая, 83

Львовский Государственный Цирк, ул. Городоцкая, 83 Дата и время: 14 февраля в 19:00

14 февраля в 19:00 Цена билетов: от 360 до 1 100 грн

Концерт Андрея Кравченко

Романтическую атмосферу на концерте обещает певец Андрей Кравченко, который 14 февраля выйдет на главную сцену Сыхова с презентацией альбома Тільки ти.

Локация: Центр Довженко, просп. Красной Калины, 81

Центр Довженко, просп. Красной Калины, 81 Дата и время: 14 февраля в 19:00

14 февраля в 19:00 Цена билетов: от 250 до 550 грн

Спектакль Двое на качелях

Спектакль в стиле джаз подарят зрителям заслуженные артисты Украины Татьяна Шляхова и Алексей Зубков.

Локация: Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Федьковича, 54/56

Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Федьковича, 54/56 Дата и время: 14 февраля в 19:00

14 февраля в 19:00 Цена билетов: от 290 до 600 грн

Концерт скрипача Александра Божика

Александр Божик — лауреат международных и всеукраинских конкурсов, в частности суперфиналист талант-шоу Україна має талант на СТБ. Его музыкальная программа состоит из легендарных мировых хитов и авторских композиций.