Російські окупанти пограбували майже 40 українських музеїв. На думку влади, це робиться у промислових масштабах з метою знищення української культури.

На цьому наголосив міністр культури України Олександр Ткаченко.

На думку чиновника, збитки від крадіжки та знищення артефактів та історичних місць оцінюються у сотні мільйонів євро.

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– Ставлення росіян до української культурної спадщини – військовий злочин, – запевняє міністр.

Відомо, що російські війська вкрали понад 2000 експонатів із міських музеїв. Серед найцінніших предметів були стародавні ікони, унікальний рукописний сувій Тори, 200-річна Біблія та понад 200 медалей.

Від рук окупантів також постраждали роботи відомих художників – картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.

Окрім музеїв, страждають і історичні місця, важливі для культури України – пошкоджено понад 199 об’єктів у 12 регіонах. Серед них – церкви, будівлі історичного та культурного значення, пам’ятники, музеї та бібліотеки.

Втім, не всі культурні цінності потрапляють до кривавих рук окупантів – наприкінці вересня у Києві вперше показали врятовані картини Марії Приймаченко. Картини зберігалися у краєзнавчому музеї в Іванкові, куди у перші дні початку вторгнення прийшли окупанти. Картини витягли з палаючої будівлі небайдужі місцеві мешканці.