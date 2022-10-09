Российские оккупанты разграбили почти 40 украинских музеев. По мнению властей, это делается в промышленных масштабах с целью уничтожения украинской культуры.

Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По мнению чиновника, ущерб от кражи и уничтожения артефактов и исторических мест оценивается в сотни миллионов евро.

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— Отношение россиян к украинскому культурному наследию — военное преступление, — уверяет министр.

Известно, что российские войска украли более 2 000 экспонатов из городских музеев. Среди самых ценных предметов были древние иконы, уникальный рукописный свиток Торы, 200-летняя Библия и более 200 медалей.

От рук оккупантов также пострадали и работы известных художников — картины Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского.

Помимо музеев, страдают и исторические места, важные для культуры Украины — повреждено более 199 объектов в 12 регионах. Среди них — церкви, здания исторического и культурного значения, памятники, музеи и библиотеки.

Впрочем, не все культурные ценности попадают в кровавые руки оккупантов — в конце сентября в Киеве впервые показали спасенные картины Марии Приймаченко. Картины хранились в краеведческом музее в Иванкове, куда в первые дни начала вторжения пришли оккупанты. Картины вытащили из горящего здания неравнодушные местные жители.