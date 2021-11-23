Місто Київ потрапило до п’ятірки найпопулярніших об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Британська компанія Design Bundles обрала 145 об’єктів ЮНЕСКО і проаналізувала, скільки разів вони були позначені у соціальній мережі Instagram.

Київ у рейтингу посів четверте місце. В Instagram столицю України позначали майже 22 млн разів.

10 найінстаграмніших об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:

Історичний центр Риму (Італія) – 61 244 436 позначок Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – 45 039 569 позначок Венеція (Італія) – 25 755 922 позначки Київ (Україна) – 21 914 502 позначки Історичний центр Флоренції (Італія) – 21 516 815 позначок Історичний центр Праги (Чехія) – 17 731 077 позначок Будапешт (Угорщина) – 14 665 910 позначок Бразиліа (Бразилія) – 13 277 931 позначка Історичний центр Санкт Петербурга (Росія) – 11 987 336 позначок Кіто (Еквадор) – 9 854 551 позначка

До слова, культурними об’єктами ЮНЕСКО у Києві є Києво-Печерська Лавра та комплекс Софія Київська.

Також до списку світової матеріальної спадщини входить ансамбль історичного центру Львова, геодезична дуга Струве, букові праліси Карпат, Резиденція митрополитів Буковини та Далматії; дерев’яні церкви карпатського регіону Польщі і України та стародавнє місто Херсонес Таврійський.

А перелік нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО від України налічує три елементи. Серед них Петриківський розпис, Косівська кераміка і пісні Дніпропетровщини.

Нагадаємо, що до світової спадщини ЮНЕСКО належать видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства.