Місто Київ потрапило до п’ятірки найпопулярніших об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Британська компанія Design Bundles обрала 145 об’єктів ЮНЕСКО і проаналізувала, скільки разів вони були позначені у соціальній мережі Instagram.
Київ у рейтингу посів четверте місце. В Instagram столицю України позначали майже 22 млн разів.
10 найінстаграмніших об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:
- Історичний центр Риму (Італія) – 61 244 436 позначок
- Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – 45 039 569 позначок
- Венеція (Італія) – 25 755 922 позначки
- Київ (Україна) – 21 914 502 позначки
- Історичний центр Флоренції (Італія) – 21 516 815 позначок
- Історичний центр Праги (Чехія) – 17 731 077 позначок
- Будапешт (Угорщина) – 14 665 910 позначок
- Бразиліа (Бразилія) – 13 277 931 позначка
- Історичний центр Санкт Петербурга (Росія) – 11 987 336 позначок
- Кіто (Еквадор) – 9 854 551 позначка
До слова, культурними об’єктами ЮНЕСКО у Києві є Києво-Печерська Лавра та комплекс Софія Київська.
Також до списку світової матеріальної спадщини входить ансамбль історичного центру Львова, геодезична дуга Струве, букові праліси Карпат, Резиденція митрополитів Буковини та Далматії; дерев’яні церкви карпатського регіону Польщі і України та стародавнє місто Херсонес Таврійський.
А перелік нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО від України налічує три елементи. Серед них Петриківський розпис, Косівська кераміка і пісні Дніпропетровщини.
Нагадаємо, що до світової спадщини ЮНЕСКО належать видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства.