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Благодаря Instagram: Киев попал в пятерку самых популярных объектов ЮНЕСКО

23 ноября 2021, 14:34
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Київ
Источник: Pexels

Город Киев попал в пятерку самых популярных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Британская компания Design Bundles выбрала 145 объектов ЮНЕСКО и проанализировала, сколько раз они были отмечены в социальной сети Instagram.

Киев в рейтинге занял четвертое место. В Instagram столицу Украины отмечали почти 22 млн раз.

10 самых инстаграмных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО:

  1. Исторический центр Рима (Италия) — 61 244 436 отметок
  2. Рио-де-Жанейро (Бразилия) — 45 039 569 отметок
  3. Венеция (Италия) — 25 755 922 отметки
  4. Киев (Украина) — 21 914 502 отметки
  5. Исторический центр Флоренции (Италия) — 21 516 815 отметок
  6. Исторический центр Праги (Чехия) — 17 731 077 отметок
  7. Будапешт (Венгрия) — 14 665 910 отметок
  8. Бразилиа (Бразилия) — 13 277 931 отметка
  9. Исторический центр Санкт Петербурга (Россия) — 11 987 336 отметок
  10. Кито (Эквадор) — 9 854 551 отметка

К слову, культурными объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве является Киево-Печерская Лавра и комплекс София Киевская.

Также в список мирового материального наследия входит ансамбль исторического центра Львова, геодезическая дуга Струве, буковые леса Карпат, Резиденция митрополитов Буковины и Далматии; деревянные церкви карпатского региона Польши и Украины и древний город Херсонес Таврический.

А список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО от Украины насчитывает три элемента. Среди них: Петриковская роспись, Косовская керамика и песни Днепропетровской области.

Напомним, что в мировое наследие ЮНЕСКО входят выдающиеся культурные и природные ценности, которые считаются достоянием всего человечества.

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Источник
Forbes
Теги
Forbes , Київ , ЮНЕСКО
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