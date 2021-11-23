Город Киев попал в пятерку самых популярных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Британская компания Design Bundles выбрала 145 объектов ЮНЕСКО и проанализировала, сколько раз они были отмечены в социальной сети Instagram.

Киев в рейтинге занял четвертое место. В Instagram столицу Украины отмечали почти 22 млн раз.

10 самых инстаграмных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО:

Исторический центр Рима (Италия) — 61 244 436 отметок Рио-де-Жанейро (Бразилия) — 45 039 569 отметок Венеция (Италия) — 25 755 922 отметки Киев (Украина) — 21 914 502 отметки Исторический центр Флоренции (Италия) — 21 516 815 отметок Исторический центр Праги (Чехия) — 17 731 077 отметок Будапешт (Венгрия) — 14 665 910 отметок Бразилиа (Бразилия) — 13 277 931 отметка Исторический центр Санкт Петербурга (Россия) — 11 987 336 отметок Кито (Эквадор) — 9 854 551 отметка

К слову, культурными объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве является Киево-Печерская Лавра и комплекс София Киевская.

Также в список мирового материального наследия входит ансамбль исторического центра Львова, геодезическая дуга Струве, буковые леса Карпат, Резиденция митрополитов Буковины и Далматии; деревянные церкви карпатского региона Польши и Украины и древний город Херсонес Таврический.

А список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО от Украины насчитывает три элемента. Среди них: Петриковская роспись, Косовская керамика и песни Днепропетровской области.

Напомним, что в мировое наследие ЮНЕСКО входят выдающиеся культурные и природные ценности, которые считаются достоянием всего человечества.