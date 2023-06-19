Перед тим, як ухвалювати рішення поїхати в будь-яку країну, спершу варто ознайомитися з її правилами. Перше, що ми робимо – збираємо валізу, рюкзак, сумку, загалом – речі, однак провозити можна не все.

Один із популярних напрямків серед українців для життя – Польща, особливо після початку повномасштабної війни. Також громадяни нашої країни нерідко обирають цей напрямок для подорожей – близько, красиво і багато наших.

Факти ICTV вирішили ознайомити вас із загальними правилами перевезення речей до Польщі. Під час перетину кордону України з Польщею здійснюється два види контролю. Перший із них – паспортний, і зазвичай він швидкий. Другий – митний, на якому й можуть виникнути проблеми, адже саме тут перевіряють ваш багаж.

Будьте готові до того, що під час контролю працівники можуть ставити вам різноманітні запитання щодо багажу, оглядати його та конфісковувати.

Що не можна ввозити до Польщі

М’ясні та молочні продукти, зокрема сало.

Консерви.

Картоплю.

Зброю, хімічні та токсичні продукти.

Понад $10 тис. готівки або відповідну суму в іншій валюті. Якщо сума більша – її необхідно декларувати.

Порнографічні матеріали.

Що можна ввозити до Польщі