Перед тем, как принимать решение поехать в какую-либо страну, сперва стоит ознакомиться с ее правилами. Первое, что мы делаем — собираем чемодан, рюкзак, сумку, в общем — вещи, однако провозить можно не все.

Одно из популярных направления среди украинцев для жизни — Польша, в особенности после начала полномасштабной войны. Также граждане нашей страны не редко выбирают это направление для путешествий — близко, красиво и много наших.

Факты ICTV решили ознакомить вас с общими правилами перевозки вещей в Польшу. При пересечении границы Украины с Польшей осуществляется два вида контроля. Первый из них – паспортный, и обычно он быстрый. Второй — таможенный, на котором и могут возникнуть проблемы, ведь именно на нем проверяют ваш багаж.

Будьте готовы к тому, что во время контроля работники могут задавать вам разнообразные вопросы по поводу багажа, осматривать его и конфисковывать.

Что нельзя ввозить в Польшу

Мясные и молочные продукты, в частности — сало.

Консервы.

Картошку.

Оружие, химические и токсичные продукты.

Более $10 тыс. налички или соответствующую сумму в другой валюте. Если сума больше — ее необходимо декларировать.

Порнографические материалы.

Что можно ввозить в Польшу