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Забудьте о сале и порно. Что нельзя ввозить в Польшу (список)

19 июня 2023, 16:22
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Что нельзя ввозить в Польшу
Источник: Pexels

Перед тем, как принимать решение поехать в какую-либо страну, сперва стоит ознакомиться с ее правилами. Первое, что мы делаем — собираем чемодан, рюкзак, сумку, в общем — вещи, однако провозить можно не все.

Одно из популярных направления среди украинцев для жизни — Польша, в особенности после начала полномасштабной войны. Также граждане нашей страны не редко выбирают это направление для путешествий — близко, красиво и много наших.

Факты ICTV решили ознакомить вас с общими правилами перевозки вещей в Польшу. При пересечении границы Украины с Польшей осуществляется два вида контроля. Первый из них паспортный, и обычно он быстрый. Второй — таможенный, на котором и могут возникнуть проблемы, ведь именно на нем проверяют ваш багаж.

Будьте готовы к тому, что во время контроля работники могут задавать вам разнообразные вопросы по поводу багажа, осматривать его и конфисковывать.

Что нельзя ввозить в Польшу

  • Мясные и молочные продукты, в частности — сало.
  • Консервы.
  • Картошку.
  • Оружие, химические и токсичные продукты.
  • Более $10 тыс. налички или соответствующую сумму в другой валюте. Если сума больше — ее необходимо декларировать.
  • Порнографические материалы.

Что можно ввозить в Польшу

  • Овощи и фрукты — до 5 кг.
  • Мед — до 2 кг.
  • Кофе — до 0,5 кг.
  • Сигареты — две пачки или табак — 50 г, две штуки электронных сигарет.
  • Алкоголь — пиво до 5 л, вино — до 4 л, алкогольные напитки крепостью выше 22% — до 1 л, алкогольные напитки средней крепости (содержание спирта менее 22%) — до 2 л.
  • Медикаменты — седативные препараты и другие сильные лекарства с рецептом.
  • Техника — по единице (телефон, ноутбук и другое).
  • Детское питание — до 2 кг.
  • Морепродукты и рыба очищенная — до 5 кг.
  • Питание для собак и кошек (если путешествуете с ними) — до 2 кг.
  • Бутерброды в дорогу.
  • Торты, выпечка, конфеты — до 2 кг.
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