Перед тем, как принимать решение поехать в какую-либо страну, сперва стоит ознакомиться с ее правилами. Первое, что мы делаем — собираем чемодан, рюкзак, сумку, в общем — вещи, однако провозить можно не все.
Одно из популярных направления среди украинцев для жизни — Польша, в особенности после начала полномасштабной войны. Также граждане нашей страны не редко выбирают это направление для путешествий — близко, красиво и много наших.
Факты ICTV решили ознакомить вас с общими правилами перевозки вещей в Польшу. При пересечении границы Украины с Польшей осуществляется два вида контроля. Первый из них – паспортный, и обычно он быстрый. Второй — таможенный, на котором и могут возникнуть проблемы, ведь именно на нем проверяют ваш багаж.
Будьте готовы к тому, что во время контроля работники могут задавать вам разнообразные вопросы по поводу багажа, осматривать его и конфисковывать.
Что нельзя ввозить в Польшу
- Мясные и молочные продукты, в частности — сало.
- Консервы.
- Картошку.
- Оружие, химические и токсичные продукты.
- Более $10 тыс. налички или соответствующую сумму в другой валюте. Если сума больше — ее необходимо декларировать.
- Порнографические материалы.
Что можно ввозить в Польшу
- Овощи и фрукты — до 5 кг.
- Мед — до 2 кг.
- Кофе — до 0,5 кг.
- Сигареты — две пачки или табак — 50 г, две штуки электронных сигарет.
- Алкоголь — пиво до 5 л, вино — до 4 л, алкогольные напитки крепостью выше 22% — до 1 л, алкогольные напитки средней крепости (содержание спирта менее 22%) — до 2 л.
- Медикаменты — седативные препараты и другие сильные лекарства с рецептом.
- Техника — по единице (телефон, ноутбук и другое).
- Детское питание — до 2 кг.
- Морепродукты и рыба очищенная — до 5 кг.
- Питание для собак и кошек (если путешествуете с ними) — до 2 кг.
- Бутерброды в дорогу.
- Торты, выпечка, конфеты — до 2 кг.