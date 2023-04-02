Незважаючи на воєнний стан і постійні погрози ракетних ударів російськими окупантами, заповнюваність українських готелів вища, ніж була під час пандемії Covid-19. Гірськолижні курорти в 2023 році також користувалися великим попитом.

Так, американське видання CNN оприлюднило великий матеріал, у якому розповіло про роботу готелів на Західній Україні. Деякі з них не закривалися під час війни, а готель Leopolis у Львові взагалі закінчив реконструкцію, яку розпочав у 2019 році.

На думку видання, ключем до виживання українського туристичного ринку під час війни є гнучкість, а також внутрішньо переміщені особи (ВПО). Багато громадян України ухвалили рішення не тікати за кордон, а зупинитися на Західній, оскільки там відносно безпечніше, ніж у будь-якому іншому місці нашої країни.

Зараз дивляться

За словами працівників туристичної галузі, українські туристичні компанії здебільшого не працювали до літа минулого року. Що стосується місцевих гідів, то попит на екскурсії спершу значно впав.

Згодом вони стали організовуватися для ВПО, які потребують емоційного відновлення і бажають дізнатися більше про місто. Багато музеїв також відкриті й адаптуються до важких реалій.

Крім того, багато готелів надали ВПО житло та харчування. Деякі готелі, які є лікувальними курортами, використовують свої об’єкти для надання допомоги солдатам, які дістали поранення в бою. Наприклад, Едем.

Хоча обставини далеко не сприяють розвитку туристичної галузі, Львівське управління з туризму заявляє, що робить усе можливе, щоб знайти нові ринки, підтримати галузь і допомогти українцям прославити свою країну.