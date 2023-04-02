Несмотря на военное положение и постоянные угрозы ракетных ударов российскими оккупантами, заполняемость украинских отелей выше, чем была во время пандемии Covid-19. Горнолыжные курорты в 2023 году также пользовались большим спросом.

Так, американское издание CNN обнародовало большой материале, в котором рассказало о работе гостиниц на Западной Украине. Некоторые из них не закрывались во время войны, а отель Leopolis во Львове и вовсе закончил реконструкцию, которую начал в 2019 году.

По мнению издания, ключом к выживанию украинского туристического рынка во время войны является гибкость, а также внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Многие граждане Украины приняли решение не бежать за границу, а остановится на Западной, поскольку там относительно безопаснее, чем в любом другом месте нашей страны.

Сейчас смотрят

По словам работников туристической отрасли, украинские туристические компании в большинстве своем не работали до лета прошлого года. Что касается местных гидов, то спрос на экскурсии сперва значительно упал.

Позже они стали организовываться для ВПЛ, нуждающихся в эмоциональном восстановлении и желающих узнать больше о городе. Многие музеи также открыты и адаптируются к тяжелым реалиям.

Кроме того, многие гостиницы предоставили ВПЛ жилье и питание. Некоторые отели, являющиеся лечебными курортами, используют свои объекты для оказания помощи солдатам, получившим ранения в бою. Например, Эдем.

Хотя обстоятельства далеко не благоприятствуют развитию туристической отрасли, Львовское управление по туризму заявляет, что делает все возможное, чтобы найти новые рынки, поддержать отрасль и помочь украинцам прославить свою страну.