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З навчанням, роботою та страхуванням: Австралія видаватиме біженцям візи на 3 роки

20 Березня 2022, 12:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Паспорт
Джерело: Depositphotos

Австралія простягла руку українським біженцям – влада країни видаватиме тимчасові гуманітарні візи на 3 роки тим, хто вимушений покинути Україну.

Так, біженці зможуть жити протягом цього часу, працювати, навчатися, а також матимуть доступ до медичного страхування.

Гуманітарну візу отримають і ті українці, які мають звичайний документ на тимчасове проживання в Австралії.

З 23 лютого українці отримали вже близько 5 тис. тимчасових віз, 750 людей прибули до країни.

Нагадаємо, що багато інших країн пішли назустріч біженцям під час війни в Україні. Так вчинила і Японія, яка спростила процедуру переселення. Туди реально поїхати, не маючи родичів та друзів, які б могли взяти на себе відповідальність. Біженцям видаватиметься тимчасова віза з індивідуальним терміном після ретельного розбору кожної окремої ситуації.

Чехія також прийняла українців – кордони цієї країни перетнуло понад 60 тис. осіб.

Відомо, що з початку війни в Україні нашу країну залишило близько 1,5 млн дітей. В ООН заявили – останні 20 днів щодня перетинає кордон понад 70 тис. українських дітей.

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Джерело
CNN
Теги
Австралія , Біженці , Війна в Україні
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