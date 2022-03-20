Австралія простягла руку українським біженцям – влада країни видаватиме тимчасові гуманітарні візи на 3 роки тим, хто вимушений покинути Україну.

Так, біженці зможуть жити протягом цього часу, працювати, навчатися, а також матимуть доступ до медичного страхування.

Гуманітарну візу отримають і ті українці, які мають звичайний документ на тимчасове проживання в Австралії.

З 23 лютого українці отримали вже близько 5 тис. тимчасових віз, 750 людей прибули до країни.

Нагадаємо, що багато інших країн пішли назустріч біженцям під час війни в Україні. Так вчинила і Японія, яка спростила процедуру переселення. Туди реально поїхати, не маючи родичів та друзів, які б могли взяти на себе відповідальність. Біженцям видаватиметься тимчасова віза з індивідуальним терміном після ретельного розбору кожної окремої ситуації.

Чехія також прийняла українців – кордони цієї країни перетнуло понад 60 тис. осіб.

Відомо, що з початку війни в Україні нашу країну залишило близько 1,5 млн дітей. В ООН заявили – останні 20 днів щодня перетинає кордон понад 70 тис. українських дітей.