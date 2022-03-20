Австралия протянула руку украинским беженцам — власти страны будут выдавать временные гуманитарные визы на 3 года тем, кто вынужден покинуть Украину.

Так, беженцы смогут жить на протяжении этого времени, работать, учиться, а также получат доступ к медицинскому страхованию.

Гуманитарную визу также получат и те украинцы, которые имеют обычный документ на временное проживание в Австралии.

С 23 февраля украинцы получили уже около 5 тыс. временных виз, 750 человек уже прибыли в страну.

Напомним, что и многие другие страны пошли навстречу беженцам во время войны в Украине. Так поступила и Япония, которая упростила процедуру переселения. Туда реально поехать, не имея родственников и друзей, которые могли бы взять на себя ответственность. Беженцам будет выдаваться временная виза с индивидуальным сроком после тщательного разбора каждой отдельной ситуации.

Чехия также приняла украинцев — границы этой страны пересекло более 60 тыс. человек.

Известно, что с начала войны в Украине нашу страну покинуло около 1,5 млн детей. В ООН заявили — последние 20 дней ежедневно пересекает границу более 70 тыс. украинских детей.