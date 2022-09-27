Як прокачати знання українців: на українських теренах з’явилося нове видавництво WELL BOOKS

Видавництво, магазин та клуб для своїх — так можна описати новий портал, який нещодавно з’явився в українському онлайн-сегменті.

Мова йде про сайт WELL BOOKS, який пропонує купити книги українською.

Справді? Ще один книжковий магазин? — буде стинати плечима пересічний читач. Проте насправді далеко не все так банально.

Зараз дивляться

Річ у тому, що WELL BOOKS посідає цікаву нішу: це сайт для людей, які цікавляться економікою та, зокрема, темою лібертаріанства.

Також він зацікавить прихильників саморозвитку. І у сайту є всі передумови, щоб успішно конкурувати з уже відомими публіці книжковими порталами.

Що всередині

Тематика інтернет-магазину особлива: більшість книг присвячено економічній науці (тут і наукпоп, і видання для просунутих). А ще є класична художня література (теж цікава для прихильників вільної економіки), нон-фікшн і навіть дитячі комікси, присвячені основним економічним проблемам та питанням.

Ця підбірка розбавлена літературою на теми психології, управління, саморозвитку і багато чого іншого.

Зараз на сайті — книги від 32 авторів: відомих класиків та досить нових для України імен.

Є і перевірені бестселери від Айн Ренд, Дейла Карнегі, Наполеона Гілла. А ще — що особливо важливо — є ексклюзивні для нашої країни видання.

Це — книги від власного видавництва. Асортимент вказує на те, що WELL BOOKS взяли курс на освоєння ніші вільної економіки — лібертаріанства.

Вже зараз можна обрати надруковані книги від відомих у світі вчених та бізнесменів, які дотримувалися саме лібертаріанських ідей.

Багато з цих книг — класика на Заході, проте українською вони перекладені вперше.

Що зовні

Дизайн сайту виконаний у світлих тонах та відрізняється приємним мінімалізмом. Жодного зайвого елементу, тож ніщо не відвертає від перегляду асортименту та вибору книг.

Особливо сподобався зрозумілий поділ на рубрики, зручний пошук творів за авторами, доступні умови оплати та доставлення.

На головній сторінці також опубліковані деякі рецензії та статті блогу: можна натиснути та побачити всі публікації.

Сторінки з інформацією про товари теж не розчарували. На початку — всі необхідні короткі дані про обрану книгу.

Якщо хочеться дізнатися більше — досить трохи просунутися вниз. Якісні світлини, доступні дані про умови замовлення — є все необхідне.

Як купити

WELL BOOKS пропонує простий алгоритм оформлення замовлення. Обрану книжку можна додати до кошика або купити одразу, без оформлення.

У випадку додавання до кошика з’являється зручне бічне меню з інформацією про замовлення.

Цікава опція — рекомендація з однієї книги. А ще в якості додаткової опції є можливість замовити подарункове пакування.

Я так розумію, цим компанія охоплює частину аудиторії, яка купує книги в якості подарунків для партнерів чи керівників.

Щоб оформити замовлення, достатньо заповнити мінімум полів: вказати ПІБ, електронну адресу та телефонний номер, дані для доставки Новою поштою (вибору інших кур’єрських компаній немає).

Додаткова можливість — замовлення доставлення на іншу адресу. Загалом все добре продумано та інтуїтивно зрозуміло.

Кого це зацікавить

Отож, кому може стати у пригоді видавництво та книжний онлайн-магазин з досить особливим асортиментом?

По-перше — прямих цільових клієнтів. Тобто, людей, які починають власний бізнес або ж зацікавлені у мотивуючій та пізнавальній літературі.

Їм буде до вподоби популярний нон-фікшн та інші класичні примірники. А за допомогою дитячої літератури вони можуть залучати до теми вільної економіки власних дітей.

WELL BOOKS пропонує цікавинки і для тих, хто вже має базові знання та бажають їх прокачати.

Книги власного видавництва — саме для них. А разом з тим — посібники з менеджменту та аспектів людської психології.

А ще варто згадати про нішу клієнтів, які купують книги на подарунок. Якісна бізнес-література залишається непоганою ідеєю для статусного презенту.

Великий плюс до карми WELL BOOKS за те, що він зручно орієнтує покупців, які прийшли саме з метою обрати щось цікаве, а також пропонує подарункове пакування та відправку безпосередньо адресатові.

Спільнота для своїх

Кожен комерційний сайт зацікавлений у створені аудиторії постійних клієнтів, які раз за разом повертаються та роблять нові замовлення.

WELL BOOKS з цією метою пропонують цікаве рішення — участь у власному клубі.

Наразі зрозуміло, що це дасть доступ до ексклюзивного контенту та особливих пропозицій (у тому числі знижок).

Як саме це відбуватиметься — на сайті не написано. Що ж, інтрига є, і це питання варто дослідити окремо.

Наповнення

Окремо варто сказати про контент сайту — а саме про тексти. Не дивлячись на серйозний тематичний напрямок, WELL BOOKS відрізняється простими описами книг, статтями блогу та текстами інших сторінок.

Можливо, це зроблено навмисно — що залучити людей, які тільки починають цікавитись такою літературою. Логічно: навіщо відлякувати потенційних клієнтів сухими описами?

Окремо варто подякувати авторів за рецензії. Наскільки побачив, є експертні огляди кожної книги з асортименту.

Це — чудове рішення для людей, які зацікавлені, проте не знають, що саме обрати.

Ціна питання

Загалом цінова політика на сайті приємна. Вартість книг подекуди нижча, ніж у наявних лідерів книжкового онлайн-ринку.

Деякі видання коштують так само як і у конкурентів. Що стосується книжок від власного видавництва WELL BOOKS — їх вартість доступна.

Швидкість роботи та доставлення

Наразі сайт дає можливість робити замовлення тільки з доставкою від Нової Пошти. Чи планується додавати ще операторів на вибір — невідомо.

Сплатити за замовлення можна онлайн — на сайті. В описі вказано, що можливе замовлення з накладеним платежем, проте під час оформлення такої опції немає.

Гадаємо, це технічний нюанс, який розробники скоро виправлять.

На сайті вказано, що обробка замовлення разом з доставкою займають максимум три робочих дні. Що ж, це нормальна швидкість для українського ринку.

Загальні враження

До переваг сайту можна віднести:

непоганий і цікавий асортимент;

цікаву ексклюзивну літературу власного видавництва;

наявність системи заохочень для постійних клієнтів;

простий принцип оформлення замовлень.

Щодо нюансів: варто розширити кількість операторів доставки та доповнити вибір книжок (хоча для щойно відкритого магазину асортимент непоганий).

WELL BOOKS — цікавий сайт, потрібний українцям. Зараз дуже актуально прокачувати знання у економіці. Особливо, якщо ці знання дають провідні експерти світу.